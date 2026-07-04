Mumbai News: रेल्वेचे दावे कोरडे, डबे मात्र ओले! लोकलच्या छतातून पाण्याचा वर्षाव; रेल्वे प्रशासनावर टीकेचा भडिमार

मुंबई : पावसाळ्यापूर्वी लोकलच्या डब्यांची सर्वंकष तपासणी आणि गळती रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना पूर्ण झाल्याचा पश्चिम रेल्वेचा दावा पहिल्याच मुसळधार पावसात फोल ठरल्याचे चित्र समोर आले आहे. बोरिवलीहून विरारच्या दिशेने धावणाऱ्या लोकलच्या एका डब्यात छतामधून मोठ्या प्रमाणात पाणी गळू लागल्याने प्रवाशांना डब्यातच पावसाचा सामना करावा लागला. या प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पश्चिम रेल्वेच्या देखभाल व्यवस्थेवर टीकेची झोड उठली आहे..बोरिवलीहून विरारकडे जाणाऱ्या लोकलच्या मोटरमन केबिनलगतच्या पहिल्या डब्यात बुधवारी (ता. २) सायंकाळी सुमारे ५.०३ वाजता हा प्रकार घडला. छतामधून मोठ्या प्रमाणात पाणी गळू लागल्याने डब्याच्या एका भागात उभे राहणे अशक्य झाले. गर्दीच्या वेळेत प्रवाशांना दुसऱ्या भागात सरकावे लागले, तर अनेक जण भिजतच प्रवास करीत राहिले. काहींनी आपल्या बॅग आणि छत्र्यांचा आधार घेत स्वतःचा बचाव केला..Mumbai Local: नवी मुंबईत धावत्या लोकलवर दगडफेक, १ जण जखमी; रेल्वे वाहतूकही काही काळ विस्कळीत .कागदावर तयारी?पावसाळ्यापूर्वी डब्यांची तपासणी, गळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम आणि आवश्यक दुरुस्ती पूर्ण केल्याचे पश्चिम रेल्वेकडून वारंवार सांगितले जाते; मात्र पहिल्याच जोरदार पावसात लोकलच्या छतातून पाणी गळू लागल्याने या दाव्यांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.काही प्रवाशांनी हा प्रकार मोबाइलमध्ये चित्रित करून सोशल मीडियावर शेअर केला. त्यानंतर रेल्वे प्रशासनावर टीकेचा भडिमार सुरू झाला. 'वेळेवर सेवा नाही, डबे सुरक्षित नाहीत आणि मूलभूत सुविधाही नाहीत,' अशी भावना अनेक प्रवाशांनी व्यक्त केली. पश्चिम रेल्वेने केवळ दुरुस्तीचे दावे न करता प्रत्यक्षात गळक्या डब्यांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी प्रवाशांकडून केली जात आहे..Mumbai Dam Storage: मुंबईकरांचा पाणी कपातीचा प्रश्न मिटणार? धरण क्षेत्रात मोठा पाऊस, पाणी साठा किती वाढला?.बिघाडाच्या शर्यतीत पश्चिम रेल्वे पुढे !पश्चिम रेल्वेवरील सिग्नल यंत्रणेतील बिघाडाचे सत्र सुरूच असून गुरुवारी (ता. २) मरीन लाइन्स स्थानकादरम्यान सिग्नल यंत्रणेतील बिघाडामुळे लोकल सेवा विस्कळित झाली. या घटनेला अवघे २४ तास उलटत नाहीत, तोच शुक्रवारी (ता. ३) पहाटे पुन्हा मरीन लाइन्स येथेच सिग्नल यंत्रणा निकामी झाली. त्यानंतर सकाळी विरार स्थानकातही आणखी एक सिग्नल बिघाड झाल्याने पश्चिम रेल्वेची उपनगरी वाहतूक पूर्णपणे विस्कळित झाली..मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी पहाटे सुमारे ५.३० वाजता मरीन लाइन्स स्थानकादरम्यान सिग्नल यंत्रणेत तांत्रिक बिघाड झाला. या बिघाडामुळे चर्चगेटकडे तसेच उपनगरांच्या दिशेने धावणाऱ्या अनेक लोकल सेवांवर सुमारे ३० मिनिटे परिणाम झाला..रेल्वे प्रशासनाने तातडीने तांत्रिक पथक घटनास्थळी पाठवून दुरुस्तीचे काम हाती घेतले. अखेर सकाळी ६ वाजता बिघाड दूर करण्यात आला; मात्र मरीन लाइन्स येथील परिस्थिती सुरळीत होत असतानाच सकाळी ७.२० वाजता विरार स्थानकातील सिग्नल यंत्रणेत पुन्हा तांत्रिक बिघाड झाला. हा विघाड ३० ते ४० मिनिटे कायम राहिल्याने विरार, नालासोपारा, वसई रोड, भाईंदर, बोरिवली, अंधेरी ते चर्चगेट मार्गावरील लोकल सेवांचे वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडले. अनेक लोकल १५ ते ३० मिनिटे उशिराने धावत होत्या, तर काही गाड्यांना मधल्या स्थानकांवर थांबविण्यात आले. परिणामी, प्रमुख स्थानकांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.