Mumbai Local: लोकलमधून जीवघेणा प्रवास! दिवा-मुंब्रा वळणावर ट्रेन येताच महिला खाली पडली, धडकी भरवणारा VIDEO VIRAL

मुंबई : मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावर सकाळच्या गर्दीच्या वेळेत प्रवाशांची मोठी संख्या असते. अशा परिस्थितीत लोकलच्या दरवाजातून प्रवास करणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. या घटनेमुळे गर्दीच्या वेळी प्रवाशांनी विशेष काळजी घेण्याची आणि दरवाजाला लटकून प्रवास टाळण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. दिवा ते मुंब्रा या वळणावर एक महिला लोकलमधून खाली पडल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. .मुंबईत लोकलमधील गर्दीमुळे अनेक अपघात होत असल्याची घटना घडत असल्याचे समोर येते. अशीच एक घटना दिवा ते मुंब्रा या वळणावर घडल्याचे समोर आले आहे. सकाळी ७ वाजून ५६ मिनिटांच्या सुमारास मध्य रेल्वे मार्गावर ही घटना घडली आहे. दिवा ते मुंब्रा या वळणावर लोकल सिग्नलला थांबली असता गर्दीमुळे दरवाजाजवळ उभी असणाऱ्या महिलेचा तोल गेल्यामुळे महिला खाली पडली पडली. या घटनेत महिला किरकोळ जखमी झाली आहे..Mumbai News : रेल्वे रुळालगत बॅनर; ‘लोकल उशिरा... रोजच लेट!’ कोपर स्थानकाजवळ बॅनरमधून मध्य रेल्वेच्या कारभारावर नाराजी, सोशल मीडियावर व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल.नेमके काय घडले?सकाळी ७.५६ वाजताची डोंबिवलीकडे जाणारी लोकल दिवा स्थानकातून पुढे मुंब्राच्या दिशेने जात होती. या मार्गावर सिग्नल लागल्याने लोकल काही काळ थांबली होती. त्यावेळी लोकलच्या दरवाजाजवळ मोठ्या प्रमाणात गर्दी होती. गर्दीमुळे दरवाजाला लटकलेल्या एका महिलेचा अचानक तोल गेला आणि ती लोकलमधून खाली पडली. महिला रेल्वे रुळांच्या बाजूला असलेल्या नाल्यात जाऊन अडकली. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..Mumbai Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्गावर अवजड वाहनांना बंदी; गणेशोत्सव काळात ११ पासून टप्प्याटप्प्याने अंमल, परिवहन विभागाचा आदेश.दरम्यान, या घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाकडून याबाबत अधिक माहिती घेतली जात असून, महिलेची प्रकृती सुरक्षित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. लोकलमध्ये वाढलेल्या गर्दीमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.