Man in burqa mumbai local Video : मुंबई लोकल ट्रेनच्या महिला डब्यात बुरखा घालून घुसला पुरूष अन् मग...

Mumbai local train incident : मुंबईतील मध्य रेल्वे मार्गावरील लोकल ट्रेनच्या महिला डब्यात बुरखा घातलेला एक पुरूष घुसला, ज्यामुळे एकच खळबळ उडाली. महिला प्रवाशांना संशायस्पद हालचाली आढळल्याने त्याला पकडले आणि त्याचा व्हिडिओही रेकॉर्ड केला.
दरम्यान महिलांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर घाटकोपर स्थानकाजवळ पोहोचताच तो चालत्या ट्रेनमधून उडी मारून विरुद्ध दिशेने कर्जतला जाणारा लोकल ट्रेनमध्ये चढून पळून गेला.
याबाबत प्राप्त माहितीनुसार, सीएसएमटीला जाणारी लोकल ट्रेन घाटकोपर स्थानकावर येणार असताना ही घटना उघडकीस आली. महिलांच्या डब्यात बुरखा घातलेला पुरूष शिरल्याचं पाहून महिला प्रवाशांनी त्याला घेरले आणि त्याची चौकशी करू लागल्या. काही महिला प्रवाशांनी व्हिडिओ देखील रेकॉर्ड केला.
यानंतर काही महिला प्रवाशांनी तो व्हिडिओ पोलिसांना दाखवला आणि त्याच्यविरुद्ध तक्रारही नोंदवली आहे. पोलिस त्याचा शोध घेत आहे. दरम्यान या घटनेमुळे रेल्वेमधील महिला सुरक्षिततेबाबतही प्रश्न निर्माण होत आहे.
