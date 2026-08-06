Mumbai Local Women Coaches: मुंबई लोकलमध्ये सर्व महिला डबे एकत्र जोडण्याचा प्रस्ताव; कमी मनुष्यबळात अधिक प्रभावी सुरक्षा, ‘पिंक स्टॉपिंग पॉइंट’चाही विचार

नितीन बिनेकरमुंबई : मुंबई लोकलमधील महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी महिला प्रथम श्रेणी आणि सामान्य महिला डबे एकाच ठिकाणी जोडण्याची मागणी उपनगरीय प्रवासी महासंघाने रेल्वेकडे केली आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून वारंवार सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचा मुद्दा उपस्थित केला जात असल्याने, सर्व महिला डबे एकाच ठिकाणी असल्यास कमी मनुष्यबळात अधिक प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था उभारता येईल, असे महासंघाचे म्हणणे आहे. रेल्वे प्रशासनाने या मागणीबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असून त्याचा अभ्यास सुरू केला आहे. दरम्यान, मध्य रेल्वे मुख्यालयात झालेल्या उपनगरीय रेल्वे प्रवासी सल्लागार समिती (एसआरयूसीसी) बैठकीत महिला डबा सहज ओळखता यावा, यासाठी स्थानकांवर 'पिंक स्टॉपिंग पॉइंट' सुरू करण्याचा स्वतंत्र प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे..महिला डबे एकत्र आल्यास सुरक्षा अधिक प्रभावीसध्या मुंबई लोकलमध्ये महिला प्रथम श्रेणीचा आणि सामान्य महिला डबा वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने दोन्ही ठिकाणी स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था ठेवावी लागते. त्यामुळे रेल्वे सुरक्षा दलाचे मनुष्यबळ विखुरले जाते. सर्व महिला डबे सलग जोडल्यास एकाच ठिकाणी सुरक्षा कर्मचारी तैनात करता येतील. त्यामुळे गस्त, सीसीटीव्ही देखरेख, आपत्कालीन मदत आणि गर्दी नियंत्रण अधिक प्रभावी होईल, असा उपनगरीय प्रवासी महासंघाचा दावा आहे..'पिंक स्टॉपिंग पॉइंट'चा स्वतंत्र प्रस्तावएसआरयूसीसीच्या बैठकीत महिला डबा ज्या ठिकाणी येऊन थांबतो, त्या प्लॅटफॉर्मवरील भागाला गुलाबी रंगाने चिन्हांकित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यामुळे महिला प्रवाशांना ट्रेन येण्यापूर्वीच योग्य ठिकाणी उभे राहता येईल. गर्दीच्या वेळी होणारी धावपळ, धक्काबुक्की आणि गोंधळ कमी होण्यास मदत होईल, असा समिती सदस्यांचा दावा आहे.रेल्वेचा सकारात्मक प्रतिसादमहिला डबे एकाच ठिकाणी आणण्याच्या मागणीसह 'पिंक स्टॉपिंग पॉइंट' या दोन्ही सूचनांबाबत रेल्वे प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली असून, त्यांच्या तांत्रिक आणि कार्यान्वयनाच्या दृष्टीने अभ्यास सुरू केला आहे. मंजुरी मिळाल्यास टप्प्याटप्प्याने या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचा विचार केला जाणार आहे..मध्य रेल्वेवर ७७१ महिला डबेमध्य रेल्वेवर सध्या ७७१ महिला डबे आहेत. १२ डब्यांच्या लोकलमध्ये १ महिला प्रथम श्रेणी आणि २ महिला द्वितीय श्रेणी असे एकूण ३ महिला डबे असतात. तर १५ डब्यांच्या लोकलमध्ये ३ महिला प्रथम श्रेणी आणि २ महिला द्वितीय श्रेणी असे एकूण ५ महिला डबे आहेत. हे डबे सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने प्रत्येक ठिकाणी स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था करावी लागते. त्यामुळे सर्व महिला डबे एकत्र आणण्याच्या मागणीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.प्रवाशांना काय फायदा?- सर्व महिला डबे एकाच ठिकाणी असल्याने सुरक्षा अधिक प्रभावी- कमी मनुष्यबळात रेल्वे सुरक्षा दलाची तैनाती शक्य- सीसीटीव्ही आणि गस्त एका ठिकाणी केंद्रित करता येणार- महिला डबा सहज ओळखणे शक्य- गर्दीतील धावपळ आणि धक्काबुक्की कमी होण्यास मदत."पिंक स्टॉपिंग पॉइंटपेक्षा महिला प्रवाशांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. त्यासाठी लोकलमधील महिला प्रथम श्रेणीचा आणि सामान्य महिला डबा एकाच ठिकाणी जोडण्याची मागणी आम्ही रेल्वेकडे केली आहे. हे डबे मोटरमनच्या डब्यामागे, गार्डच्या डब्यालगत किंवा लोकलच्या मध्यभागी सलग ठेवता येऊ शकतात. त्यामुळे महिला डबे वेगवेगळ्या ठिकाणी सांभाळण्यासाठी सध्या जिथे सहा सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची गरज भासते, तिथे दोन ते तीन कर्मचाऱ्यांमध्येच प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था उभारता येईल. यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळाचा अधिक कार्यक्षम वापर होईल आणि महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल."- लता अरगडे, अध्यक्षा, उपनगरीय प्रवासी महासंघ."महिला प्रवाशांची सुरक्षा लक्षात घेऊन महिला प्रथम श्रेणी आणि सामान्य महिला डबे एकाच ठिकाणी जोडण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे कमी मनुष्यबळात अधिक प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था उभारता येईल. तसेच, एसआरयूसीसीच्या बैठकीत महिला डबा सहज ओळखता यावा यासाठी 'पिंक स्टॉपिंग पॉइंट'चाही प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, रेल्वे प्रशासन त्याचा सकारात्मक विचार करत आहे."- नंदकुमार देशमुख, सदस्य, एसआरयूसीसी.- महिला डबे एकाच ठिकाणी जोडण्याची प्रवासी महासंघाची मागणी- एसआरयूसीसी बैठकीत 'पिंक स्टॉपिंग पॉइंट'चा प्रस्ताव- मध्य रेल्वेवर एकूण ७७१ महिला डबे- १२ डब्यांच्या लोकलमध्ये ३ महिला डबे- १५ डब्यांच्या लोकलमध्ये ५ महिला डबे- कमी मनुष्यबळात अधिक प्रभावी सुरक्षा व्यवस्थेवर भर- रेल्वे प्रशासनाकडून दोन्ही प्रस्तावांचा अभ्यास सुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.