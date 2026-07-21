Mumbai Local: दिव्यांगांच्या लोकल डब्यांत घुसखोरी, वर्षभरात २३ हजार प्रवाशांकडून २४ लाखांचा दंड वसूल

नवी मुंबई : मुंबई उपनगरीय रेल्वेतील दिव्यांग प्रवाशांसाठी राखीव डब्यांमध्ये अनधिकृत प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी होत असल्याचे रेल्वे सुरक्षा दलाच्या (आरपीएफ) अधिकृत आकडेवारीतून समोर आले आहे. .माहितीच्या अधिकारांतर्गत दिव्यांग हक्क प्रतिनिधी नितीन गायकवाड यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२५ या वर्षात मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर मिळून २३ हजारांहून अधिक प्रवाशांवर कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, घुसखोरीचे प्रमाण आणि प्रत्यक्ष कारवाई यामध्ये मोठी तफावत असल्याने दिव्यांग प्रवाशांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Mumbai: पाच वर्षांत ६,५०० मेगावॉट विजेची गरज, मुंबईतील इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, डेटा सेंटरचा थेट परिणाम .आरटीआयमधील माहितीनुसार, १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात रेल्वे अधिनियम १९८९च्या कलम १५५ अंतर्गत १३ हजार ३५२ गुन्हे नोंदविण्यात आले. यामध्ये १२ हजार ६२३ पुरुष आणि ७२९ महिला प्रवाशांचा समावेश असून, त्यांच्याकडून २४ लाख ७२ हजार १५० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला..नितीन गायकवाड यांनी न्यायालयाचे आदेश असूनही दिव्यांग प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून, घुसखोरीवर प्रभावी नियंत्रण न आणल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे..CIDCO Lottery: सर्वसामान्यांना मिळालं हक्काचं घरं! सिडकोच्या नवी मुंबईतील ८,७९५ घरांची सोडत जाहीर .प्रतिदिन कारवाईचा वेगही मर्यादितमध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात २७ आरपीएफ चौक्या असूनही सरासरी प्रतिदिन केवळ ३७ जणांवर कारवाई होत आहे. सर्वाधिक कारवाई ठाणे स्थानकात झाली असली, तरी महत्त्वाचे जंक्शन असलेल्या कल्याण स्थानकात वर्षभरात केवळ ७९९ जणांवर कारवाई झाली. दिव्यांगांच्या डब्यांसह मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी होत असल्याचा दावा अपंग प्रवाशांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.