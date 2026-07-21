मुंबई

Mumbai Local: दिव्यांगांच्या लोकल डब्यांत घुसखोरी, वर्षभरात २३ हजार प्रवाशांकडून २४ लाखांचा दंड वसूल

Mumbai Local Train Disable Person Coach: दिव्यांगांच्या लोकल डब्यांत घुसखोरी होत असल्याचे आरपीएफच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. याप्रकरणी २३ हजार प्रवाशांकडून २४ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
Unauthorized Passengers In Handicapped coach

Unauthorized Passengers In Handicapped coach

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई : मुंबई उपनगरीय रेल्वेतील दिव्यांग प्रवाशांसाठी राखीव डब्यांमध्ये अनधिकृत प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी होत असल्याचे रेल्वे सुरक्षा दलाच्या (आरपीएफ) अधिकृत आकडेवारीतून समोर आले आहे.

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