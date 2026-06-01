Mumbai Local: जोरदार पावसातही लोकल सुसाट धावणार, रेल्वेचा खोळंबा टळणार; प्रशासनाने उचलले मोठे पाऊल

मुंबई : मुंबईत आगामी पावसाळ्यात अतिवृष्टी किंवा वादळी वाऱ्यामुळे रेल्वे रुळांवर आणि विद्युतवाहिन्यांवर झाडे पडून लोकल सेवा विस्कळित होऊ नये, यासाठी मध्य रेल्वे आणि महापालिकेने कंबर कसली आहे. रविवारी (ता. ३१) रोजी घेण्यात आलेल्या साप्ताहिक मेगाब्लॉकचा फायदा घेत, पालिकेच्या उद्यान विभागाने रेल्वे मार्गालगतच्या धोकादायक वृक्षांच्या फांद्या छाटण्याची मोठी मोहीम राबवली..दरवर्षी पावसाळ्यात रेल्वे मार्गावर झाडे किंवा त्यांच्या अजस्त्र फांद्या कोसळल्याने लोकल वाहतूक ठप्प होते. याचा थेट फटका लाखो मुंबईकर प्रवाशांना बसतो आणि त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही निर्माण होतो. ही संभाव्य कोंडी आणि धोका विशेष विनंतीवरून पालिकेने टाळण्यासाठी मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या ही प्रतिबंधात्मक कारवाई हाती घेतली आहे..रविवारी घेण्यात आलेल्या मेगाब्लॉक दरम्यान, पालिकेच्या उद्यान विभागाच्या पथकांनी रेल्वे ट्रॅकच्या बाजूला असलेल्या आणि विद्युतवाहिन्यांवर झुकलेल्या झाडांच्या फांद्यांची तातडीने छाटणी केली. यामुळे पावसाळ्यात झाडे पडू न ओव्हरहेड वायर तुटण्याच्या किंवा रेल्वे वाहतूक ठप्प होण्याच्या घटनांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसणार आहे. पावसाळ्यात लोकल प्रवास अखंडित आणि सुरक्षित राहावा, यासाठी ही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आली आहे..पोलादपूर स्थानकास परिवहनमंत्र्यांची भेटपोलादपूर येथे सध्या सुसज्ज एसटी डेपो तयार झाला असून बस स्थानकास परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शनिवार ना. ३०) पाहणी केली व बस स्थानकाचे लवकरच लोकार्पण केले जाईल, असे सांगितले. याप्रसंगी अनेक मान्यवर उपस्थित होते.