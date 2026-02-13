Mumbai Local: चाकरमान्यांना दिलासा! मुंबई लोकलच्या 'या' मार्गावर १९ फेब्रुवारीपासून अतिरिक्त ट्रेन चालवणार, पण कोणत्या? वाचा...

पश्चिम रेल्वेच्या लोकल ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मुंबईची जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या लोकल ट्रेनची वारंवारता वाढवण्याची आणि त्यांची श्रेणी वाढवण्याची योजना सुरू आहे. प्रवाशांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने १९ फेब्रुवारीपासून १२ अतिरिक्त एसी लोकल आणि ३ नॉन-एसी ट्रेन सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.सध्या पश्चिम रेल्वे एकूण १,४१४ एसी आणि नॉन-एसी लोकल गाड्या चालवते. .मुंबईची जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या उपनगरीय रेल्वे सेवांचा दररोज लाखो प्रवासी वापर करतात.सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवासासाठी पश्चिम रेल्वेवर आता एसी लोकल सेवांची मागणी वाढत आहे. लोकल सेवांमध्ये ही वाढ गर्दी कमी करण्यास मदत करेल आणि प्रवाशांना चांगला प्रवास अनुभव देईल. पश्चिम रेल्वेच्या मते, १२ एसी लोकल सेवा सुरू केल्या जात आहेत, त्यापैकी ११ विद्यमान नॉन-एसी सेवांची जागा घेतील, तर एक नवीन एसी लोकल म्हणून जोडली जाईल. .KDMT Bus: डोंबिवली-ठाणेकरांची लोकल गर्दीतून सुटका होणार, नव्या बससेवा सुरू करणार; कसा असेल मार्ग?.याव्यतिरिक्त, तीन नवीन नॉन-एसी सेवा देखील सुरू केल्या जात आहेत. पश्चिम रेल्वेवरील एसी लोकल सेवांची संख्या १२१ वरून १३३ पर्यंत वाढेल. एकूण लोकल सेवांची संख्या १,४१० वरून १,४१४ पर्यंत वाढेल. शनिवार आणि रविवारी चालणाऱ्या एसी सेवांची संख्या देखील ७७ वरून १०६ पर्यंत वाढेल, ज्यामुळे आठवड्याच्या शेवटी येणाऱ्या प्रवाशांना अधिक सुविधा आणि क्षमता वाढेल. याव्यतिरिक्त, सध्या भाईंदर आणि वांद्रे दरम्यान चालणारी धीम्या गतीची लोकल सेवा आता विरार येथून धावेल..तर दुसरीकडे येणाऱ्या होळी आणि त्यानंतरच्या उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये प्रवाशांची वाढलेली गर्दी लक्षात घेऊन, रेल्वेने विशेष गाड्या चालवण्याची योजना आखली आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी, मुंबईच्या लोकमान्य टिळक टर्मिनस (LTT) आणि प्रयागराज दरम्यान आठवड्यातून ४४ विशेष गाड्या चालवल्या जातील.ट्रेन क्रमांक ०४१०२ (एलटीटी-प्रयागराज) साप्ताहिक विशेष ही ट्रेन १७ फेब्रुवारी २०२६ ते १४ जुलै २०२६ पर्यंत दर मंगळवारी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून ४:५५ वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी ५:०० वाजता प्रयागराजला पोहोचेल..Mumbai Goa: कोकणवासीयांसाठी आनंदाची बातमी! मुंबई-गोवा महामार्गाचे चार पदरी काम कधी पूर्ण होणार? नवीन तारीख आली समोर.या विशेष गाड्यांना कल्याण, इगतपुरी (फक्त ०४१०२ साठी), नाशिक, भुसावळ, इटारसी, जबलपूर, कटनी, सतना आणि माणिकपूर स्थानकांवर थांबे असतील. या ट्रेनमध्ये १ एसी-२ टियर, ४ एसी-३ टियर, ९ स्लीपर क्लास, ८ जनरल सेकंड क्लास आणि २ सेकंड सीटिंग कोच आणि लगेज कम गार्ड ब्रेक व्हॅन असेल. विशेष ट्रेन क्रमांक ०४१०२ चे बुकिंग १४ फेब्रुवारीपासून सर्व संगणकीकृत आरक्षण केंद्रांवर आणि आयआरसीटीसीच्या अधिकृत वेबसाइट (www.irctc.co.in) वर अॅडव्हान्स रिझर्वेशन पीरियड (ARP) अंतर्गत उपलब्ध असेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.