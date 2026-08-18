Mumbai Local: धावत्या लोकलमध्ये महिला भिडल्या, धक्काबुक्की करत एकमेकींच्या झिंज्या उपटल्या; हाणामारीचा व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलमध्ये नेहमीच प्रवाशांमध्ये धक्काबुक्की, वाद, हाणामारी अशा घटना घडत असल्याचे समोर येते. अशीच एक घटना पश्चिम रेल्वे मार्गावरील मुंबई लोकलमधील महिला डब्यात घडली आहे. यामध्ये किरकोळ वादाचे कारण हाणामारीत झाले आहे. या घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम रेल्वे मार्गावर अंधेरी ते विरार दरम्यान लोकलमध्ये हा प्रकार घडला आहे. यावेळी लोकलमध्ये महिलांमध्ये हाणामारी झाली असून या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे. व्हिडिओमध्ये अंधेरी फलाट क्रमांक चारवर काही महिला लोकलमध्ये चढल्यानंतर त्यांच्यात वाद झाला. त्यानंतर हाणामारी झाल्याचे दिसून येत आहे. या हाणामारीचे कारण अद्याप समोर आले नसून जागेवरून किंवा धक्काबुक्कीवरुन हा वाद झाला असेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..Dombivli News: पेशवेकालीन तोफा पुन्हा मलंगगडावर, प्रशासकीय चौकशी सुरू असतानाच ऐतिहासिक वस्तू मंदिर प्रांगणात.दरम्यान, दिवसेंदिवस लोकांमध्ये वाढत असणाऱ्या अशा घटनांमुळे रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा बसण्यासाठी त्याचबरोबर लोकलमधील गर्दी कमी करण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची मागणी प्रवाशांनी प्रशासनाकडे केली आहे..Mira-Bhayandar: व्यावसायिक मालमत्तांना निवासी दराने कर आकारणी, मिरा-भाईंदर पालिकेचा कारभार वादात.नवी मुंबईत रेल्वेवर दगडफेकनवी मुंबईत दिघा येथे रेल्वेवर दगडफेक करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये अजय शिंदे नावाच्या एका तरुणाने रेल्वेवर दगडफेक करतानाची रील बनवली. तसेच दगडफेक करुन रेल्वे प्रवाशांना अश्लील हातवारे करून दाखवले. तथापि, या प्रकारामुळे रेल्वे पोलिसांनी तात्काळ सदर तरुणाचा शोध घेऊन कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.