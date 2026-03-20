Malad East Mumbai Accident : मुंबईत पुन्हा एकदा 'खड्डा' ठरला कर्दनकाळ; बांधकाम व्यावसायिकाच्या एका चुकीमुळं 8 वर्षांच्या दिव्यांशचा करुण अंत, चेंडू काढायला गेला अन्...

मुंबई : मालाड पूर्व परिसरात बांधकामासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात पडून एका ८ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे. चेंडू काढण्यासाठी जात असताना पाण्याने भरलेल्या खड्ड्यात तो पडल्याने ही दुर्घटना (child fell into construction pit in Malad East) घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, दिव्यांश राजेश मौर्य (वय ८) असे मृत मुलाचे नाव आहे. तो खेळताना चेंडू खड्ड्यात गेल्याने तो काढण्यासाठी खाली उतरला. मात्र, खड्ड्यात पाणी साचलेले असल्यामुळे तो बाहेर येऊ शकला नाही..घटनेची माहिती मिळताच कुरार व्हिलेज पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आणि मुलाला बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल केले. त्याला कांदिवली येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, तेथील डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..दरम्यान, संबंधित खड्डा मौली कन्स्ट्रक्शन कंपनीने खोदल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असून बांधकामस्थळी सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा अभाव होता का, याचीही चौकशी केली जात आहे.