Mumbai Crime : मुंबईच्या मालाड पूर्वेत प्रॉपर्टी वादातून गोळीबार; पठाण वाडीत मित्रानेच मित्रावर झाडल्या गोळ्या, एकजण गंभीर जखमी

Summary Pointsमालाड पूर्वेतील पठाण वाडी परिसरात प्रॉपर्टी वादातून गोळीबार झाला.एका व्यक्तीला गंभीर जखम झाली असून त्याला रुग्णालयात हलवण्यात आले.आरोपी फरार असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरु केला आहे..मुंबई (मालाड पूर्व) : मालाड पूर्वेतील पठाण वाडी परिसरात (Malad East Shooting) प्रॉपर्टी वादातून आज (Property Dispute Mumbai) गोळीबाराची घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली..माहितीनुसार, वादात सामील असलेल्या मित्राने दुसऱ्या मित्रावर एक ते दोन राऊंड गोळीबार केला. यामध्ये एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाली असून त्याला तत्काळ उपचारासाठी रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे..पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय, बापानं पोटच्या दोन मुलांची विळ्यानं केली निर्घृण हत्या; हल्ल्यात तिसरा मुलगा गंभीर जखमी.घटनेची माहिती मिळताच कुरार पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून सखोल तपास सुरू आहे. आरोपी गोळीबार केल्यानंतर फरार झाला असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. घटनास्थळी सहआयुक्त देखील दाखल झाले असून घटनास्थळी पाहणी आणि पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. कुरार पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा नोंदवला असून तपास चालू आहे..FAQsप्रश्न १: मालाड पूर्वेत गोळीबार का झाला?उत्तर: प्रॉपर्टी वादामुळे दोन मित्रांमध्ये तणाव निर्माण झाला आणि त्यातून गोळीबार झाला.प्रश्न २: या गोळीबारात किती जखमी झाले?उत्तर: एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाली आहे.प्रश्न ३: आरोपीच्या विरोधात काय कारवाई झाली?उत्तर: कुरार पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला असून आरोपीचा शोध सुरु केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.