मुंबई

Mumbai Crime : मुंबईच्या मालाड पूर्वेत प्रॉपर्टी वादातून गोळीबार; पठाण वाडीत मित्रानेच मित्रावर झाडल्या गोळ्या, एकजण गंभीर जखमी

Shooting Incident in Malad East Over Property Dispute : घटनेची माहिती मिळताच कुरार पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून सखोल तपास सुरू आहे.
Malad East Shooting

Malad East Shooting

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on
Summary

Summary Points

  • मालाड पूर्वेतील पठाण वाडी परिसरात प्रॉपर्टी वादातून गोळीबार झाला.

  • एका व्यक्तीला गंभीर जखम झाली असून त्याला रुग्णालयात हलवण्यात आले.

  • आरोपी फरार असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरु केला आहे.

मुंबई (मालाड पूर्व) : मालाड पूर्वेतील पठाण वाडी परिसरात (Malad East Shooting) प्रॉपर्टी वादातून आज (Property Dispute Mumbai) गोळीबाराची घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली.

Loading content, please wait...
Mumbai
mumbai police
property
crime marathi news
malad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com