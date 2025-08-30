मुंबई

Maratha Reservation : अटल सेतूवर मराठा आंदोलक प्रचंड आक्रमक; पोलिसांशी चकमक; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Maratha Protest Sparks Tension on Atal Setu : अटल सेतूवर मराठा आंदोलन पेटलं, फडणवीस यांच्या विरोधात घोषणाबाजी
Maratha Protesters Clash With Police
Maratha Protesters Clash With Policeesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Maratha Protesters Clash With Police : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात अटल सेतूवर आज मोठा गोंधळ उडाला. आंदोलकांना सेतू ओलांडण्यास पोलिसांनी मज्जाव केला असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आदेश मिळेपर्यंत वाहतूक रोखून ठेवली जाणार, अशी भूमिका पोलिसांनी घेतली आहे.

Devendra Fadnavis
Mumbai
mumbai police
Maratha Reservation
Maratha Community

