महापौर होताच रितू तावडेंचा मुंबईकरांना मोठा दिलासा, पाणी दरवाढीला स्थगिती

महापौरपदावर विराजमान होताच रितू तावडे यांनी मुंबईकरांना दिलासा दिला आहे. पाणीपट्टीत दरवर्षी जूनमध्ये आठ टक्के वाढ करण्याचे अधिकार पालिका प्रशासनाला आहेत. या वाढीला स्थगिती देताना दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही महापौर तावडे यांनी दिली. तसेच पाणीमाफियांची मक्तेदारी मोडीत काढू, मुंबई ट्रॅकरमुक्त करू, असा निर्धारही त्यांनी सभागृहातील पहिल्या भाषणात केला..'झोपडपट्टी भागातील सार्वजनिक भागात वीज व पाण्याची सोय करून 'मागेल त्याला शौचालय' हे धोरण राबवण्यात येईल. तसेच समुद्र किनारे व नद्या स्वच्छ करण्यात येतील. पाणीपुरवठा प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण करून अतिरिक्त पाणी देण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली..महापौर रितू तावडे यांनी सहा पानी भाषणातून व्हिजन मांडलं. यात त्यांनी पाणीपुरवठा, अग्निशमन दल, सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग, पाणीपुरवठा प्रकल्प, वैद्यकीय सुविधा, मुंबईत निर्माण होणारी पूरस्थिती, महापालिका शाळांचा दर्जा, गावठाणांचा विकास, पर्यावरणीय आराखडा, खड्डे या मुद्यांवर काम करणार असल्याचं म्हटलंय..Mumbai Crime: मुंबईत थरकाप उडवणारी घटना! रिक्षातून उतरली… तरीही पाठलाग सुरूच; अल्पवयीन तरुणीची अंगावर शहारे आणणारी आपबीती.महापौर निवडीसाठी बुधवारी विशेष सभा बोलवण्यात आली होती. पीठासीन अधिकारी म्हणून पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी काम पाहिले. शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या गटनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी पीठासीन अधिकारीपदावर आक्षेप घेतला. त्यावर पीठासीन अधिकारी हे काम पाहतील, असा नगरविकास खात्याचा जीआर असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केल्यानंतर हा हरकतीचा मुद्दा फेटाळण्यात आला..महायुतीविरुद्ध शिवसेना (ठाकरे गट) पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात खडाजंगी झाली. भाजपच्या 'जय श्रीराम'च्या घोषणांना शिवसेना ठाकरे गटाने 'जय शिवाजी' या घोषणेने प्रत्युत्तर दिले. या गदारोळातच पालिका आयुक्तांनी महापौरपदी रितू तावडे यांनी पदभार स्वीकारला. त्या वेळी महायुतीच्या भाजप शिवसेनेच्या विजयाच्या घोषणांनी सभागृह पुन्हा दणाणून सोडले.