मुंबई

Mumbai : महापौर महायुतीचा हिंदू आणि मराठी माणूसच होणार; फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं, मुंबई नव्यानं घडवण्याचं आश्वासन

CM Devendra Fadnavis on BMC Election मुंबईत महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा शुभारंभ महायुतीने शनिवारी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह महायुतीचे नेते यावेळी उपस्थित होते.
मुंबईत वरळी डोम इथं महायुतीच्या प्रचाराचा नारळ फुटला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, भाजप नेते विनोद तावडे, अमित साटम, आशीष शेलार, शिवसेना नेते राहुल शेवाळे या मेळाव्याला उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मेळाव्यात मुंबईतील सामान्य माणूस यापुढे मुंबईबाहेर जाणार नाही. त्यांच्या घराचा प्रश्न आम्ही सोडवतोय आणि प्रवासाचा दुसरा जटील प्रश्नही सोडवत असल्याचं सांगितलं पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणे नव्यानं मुंबई घडवू असं आश्वासनही फडणवीस यांनी दिलं.

