मुंबई : मुंबईच्या ऐतिहासिक गिरणी संस्कृतीचा आणि गिरणगावच्या संघर्षाचा वारसा जपण्यासाठी माझगाव येथील इंडिया युनायटेड मिल (क्र. २ व ३) च्या जागेवर साकारण्यात येणाऱ्या 'टेक्स्टाइल म्युझियम' (वस्त्र संग्रहालय) उभारणीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे..गुरुवारी झालेल्या मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत जमीन हस्तांतरणासाठी १ टक्का मेट्रो उपकर (सुमारे ३.१७ कोटी रुपये) भरण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, या बैठकीत म्युझियमच्या मंजुरीपेक्षाही गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अधिक गाजला आणि या मुद्द्यावरून प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरण्यात आले..AI जगाला हादरवणाऱ्या दोन 'पाटलां'ची जोरदार चर्चा! राहुल पाटील आणि यश पाटील कोण आहेत? जाणून घ्या नेमकी कहाणी!.१० हजार चौ.मी. भूखंडावर कामगारांची घरे अन् मुलांना नोकऱ्या द्या! बैठकीदरम्यान लोकप्रतिनिधींनी गिरणी कामगारांच्या हक्काचा मुद्दा आक्रमकपणे लावून धरला. म्युझियमसाठी राखीव असलेल्या एकूण जागेपैकी सुमारे १० हजार चौरस मीटर (उर्वरित) भूखंडावर गिरणी कामगारांच्या कुटुंबांसाठी घरे बांधावीत आणि त्यांच्या मुलांना नोकऱ्या उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा जोरदार मागण्या करण्यात आल्या. गिरणगावातील गिरण्या बंद पडल्यानंतर तेथे मोठे मॉल आणि टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या; आता किमान या राखीव जागेत कामगारांना न्याय मिळावा, अशी भूमिका मांडत प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आले..उद्धवसेनेचे यशोधर फणसे आणि रमाकांत रहाटे यांनी हा प्रस्ताव गेल्या १७ वर्षांपासून का रखडला आणि मेट्रो उपकर पालिकेने का भरावा, असा सवाल उपस्थित केला. तर श्रद्धा जाधव यांनी राज्य सरकारच्या देण्यांमधून उपकराची रक्कम वळती करण्याची सूचना केली, आणि मनसेचे यशवंत किल्लेदार यांनी संग्रहालयाव्यतिरिक्त शिल्लक राहणाऱ्या जागेच्या वापराबाबत विचारणा केली..मूळ संविधानात दडलाय भारताचा ५ हजार वर्षांचा इतिहास! पाहा छत्रपती शिवाजी महाराज ते प्रभू श्रीरामांपर्यंतची दुर्मिळ चित्रे.३.१७ कोटींचा उपकर अन् जेएसडब्ल्यूच्या सीएसआर निधीतून उभारणी यावर अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने पालिकेला मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. केवळ १ टक्के मेट्रो उपकरामुळे (३ कोटी १७ लाख रुपये) जमीन हस्तांतरण रखडले होते; त्यामुळे सध्या पालिका हा उपकर भरून जमीन आपल्या नावावर करून घेईल आणि नंतर ही रक्कम परत मिळावी यासाठी राज्य सरकारला विनंती करेल. विशेष म्हणजे, या म्युझियमचे बांधकाम जेएसडब्ल्यू (JSW) समूहाच्या सीएसआर (CSR) निधीतून होणार असल्याने बांधकामाचा आर्थिक भार पालिकेच्या तिजोरीवर पडणार नाही..कसे असेल माझगावचे भव्य वस्त्र संग्रहालय? २०१६ मध्ये राज्य सरकारने ४४ हजार चौ.मी. जागा मनोरंजन मैदान व टेक्सटाइल म्युझियमसाठी आरक्षित केली असून, त्यापैकी ३४ हजार ५८४ चौ.मी. जागेवर संग्रहालय साकारण्यात येत आहे. राज्य सरकार, मुंबई महापालिका आणि राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या (NTC) पुढाकाराने उभारल्या जाणाऱ्या या केंद्रात खालील सुविधा असतील:म्युझिकल शो आणि फाउंटन: म्युझिकल फाउंटन आणि प्रकाश व्यवस्थेद्वारे चित्रीकरणातून मुंबई व गिरणी कामगारांच्या गौरवशाली इतिहासाचे दर्शन घडवले जाणार आहे.ऐतिहासिक जतन: जुन्या गिरणीच्या वास्तूंचे जतन, लँडस्केपिंग, अंतर्गत रस्ते, कुंपण भिंतीला जीआरसी (GRC) लावून ऐतिहासिक स्वरूप आणि वारली चित्रकला यांचा यात समावेश असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.