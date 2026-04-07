दोन तासांचा प्रवास ३० मिनिटात, कॅशलेस तिकिट अन्...; नव्या मेट्रो मार्गांचा मुंबईकरांना फायदा, CM फडणवीस काय म्हणाले?

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काशिगाव येथे मुंबई मेट्रो मार्ग-९ च्या बहुप्रतिक्षित पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन केले; यामुळे मीरा-भाईंदर परिसरातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या उद्घाटन समारंभास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि मुंबईच्या महापौर रितू तावडे हे देखील उपस्थित होते..यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, मागच्या काळात शिंदेसाहेबांनी आणि मी ट्रायल रनही पाहिली होती. आज प्रत्यक्ष दहीसर पूर्व ते काशीगाव या साडे चार किमीच्या टप्प्याचं उद्घाटन आपण केलं आहे. मेट्रो मार्ग-९ चा पहिला टप्पा ४.७ किलोमीटर लांबीचा असून, यामध्ये दहीसर पूर्व, पांडूरंग वाडी, मीरागाव आणि काशीगाव या चार स्थानकांचा समावेश आहे..त्याचबरोबर या मेट्रोचा दुसरा टप्पा - साईबाबा नगर ते सुभाष चंद्र बोस मैदान याचंही काम ९६ टक्के पूर्ण झालं आहे. त्यामुळे याच वर्षी त्याचेही उद्घाटन व्हावं असा प्रयत्न आहे. जवळपास अजून ४.३ किमी मार्गिका असेल. त्यातही चार स्थानकं असतील. दरम्यान, हा नवीन मार्ग मीरा रोड परिसरापासून दहिसर पूर्व येथील मेट्रो मार्ग-७ पर्यंत जोडला गेला आहे. यामुळे यामुळे प्रवाशांना थेट अंधेरी पूर्वच्या दिशेने आणि पुढे मार्ग-७A द्वारे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत प्रवास करणे अधिक सोपे होणार आहे..प्रवासाचा वेळ वाचणारतसेच पूर्णपणे मुंबई आणि मीरा भाईंदरला जोडण्याचं काम या मेट्रोच्या माध्यमातून केलं जात आहे. ६ हजार ७६० कोटी रुपये प्रकल्पाला लागणार आहेत. ज्या प्रवासाला एक तास दोन तास लागतात तो ३० मिनिटात पूर्ण करण्याचं भाग्य लाभणार आहे. ही मेट्रो ७ला आणि ३ला जोडली जाणार आहे. त्यामुळे अगदी कुलाब्यापर्यंत सीमलेस कनेक्टिव्हीटी मीरा भाईंदरपासून मिळणार आहे..एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, ८० टक्के व्यवहार कॅशलेस चाललाय. २० टक्के लोकच रोकड व्यवहार करतायत. त्यामुळे या मेट्रोच्या प्रवासासाठी कॅशलेस तिकिट केलं आहे. स्मार्ट कार्ड, कार्ड वन करण्यात आलं आहे. इंटिग्रेशन व्हावं यासाठी हे कार्ड तयार केलं गेलं आहे. इतकेच नव्हे तर सौरउर्जा, रेन वॉटर हार्वेस्टर, एलईडी लायटिंग, रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग यामुळे हा प्रकल्प हरित प्रकल्प म्हणून गणला जाणार आहे. विशेषता जो नागपूरला पॅटर्न केला की मेट्रो आणि फ्लायओव्हर एका पिलरवर, याचा फायदा होतो. तेही काम इथं झालंय. या माध्यमातून डबल डेकर व्यवस्था मीरा भाईंदरमध्ये बघायला मिळतेय..ठाणे जिल्ह्यातली सुरू झालेली ही पहिली मेट्रो आहे. त्याचं काम सुरू झालंय. ही मेट्रो आणि जो कोस्टल रोड करतोय यामुळे पुढच्या काळात वेस्टर्न एक्सप्रेस वेवरील वाहतूक कोंडी कमी होईल. आता आपण देशात ऑपरेशनल मेट्रोत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. दिल्लीनंतर मुंबई दुसऱ्या स्थानी आहे. दोन वर्षात खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रोजेक्ट पूर्ण होतील. पुढच्या तीन ते चार वर्षात दिल्लीपेक्षा मोठं नेटवर्क तयार व्हावं यासाठी काम सुरू आहे..प्रवाशांसाठी फायदेमार्गबदल : प्रवाशी दहिसर पूर्व येथे स्थानकाबाहेर न पडता मेट्रो मार्ग-७ आणि मार्ग-२A वर जाऊ शकतात; यामुळे अंधेरी पूर्व आणि विमानतळाचा प्रवास अत्यंत सुलभ होण्यास मदत मिळेल.वाहतूक कोंडीतून दिलासा : या नवीन मार्गामुळे रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्यांपैकी २०-३० टक्के प्रवासी मेट्रोकडे वळतील अशी अपेक्षा आहे. परिणामी, गर्दीच्या वेळी वाहतूक कोंडी १०-१५ टक्क्यांनी कमी होण्यास मदत होईल.वेळेची बचत : काशिगाव आणि आसपासच्या परिसरातील रहिवाशांचा महत्त्वाच्या केंद्रांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या वाचेल.बहुविध वाहतूक एकत्रीकरण : मेट्रो सेवा बस, रिक्षा आणि इतर मेट्रो मार्गांशी सहजपणे एकात्मिक होईल, ज्यामुळे खाजगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.