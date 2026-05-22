Mumbai Metro: मुंबईकरांची उडाली धांदल, कर्मचाऱ्यांना लेटमार्क! मुंबई मेट्रो सेवा विस्कळीत, व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई : लोकल ट्रेन प्रमाणेच मेट्रो सेवेलाही मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जात आहे. मात्र या जीवनवहिनीमुळे सकाळच्या सुमारास प्रवाशांचे मोठे हाल झाल्याचे समोर आले आहे. शुक्रवार (ता.२२) रोजी सकाळी गर्दीच्या वेळीच मुंबई मेट्रोच्या ॲक्वा लाईन सेवांमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. परिणामी मेट्रो सेवा विस्कळीत झाली असून कामावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह इतर प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवार सकाळी ८:४५ च्या सुमारास मुंबई मेट्रो ॲक्वा लाईन सेवांमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. यावेळी CSMT आणि आरे JVLR यांसारख्या प्रमुख स्थानकांवरून कफ परेडच्या दिशेने ३० मिनिटांपासून ते एका तासाहून अधिक वेळ एकही ट्रेन धावत नसल्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. तसेच कामावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लेटमार्कही लागला..Maharashtra Electricity: थेट ग्राहकांना शॉक! महावितरणची वीजगळती १५% वर; ८०० कोटींचा थेट भुर्दंड ग्राहकांवर...दरम्यान, तांत्रिक समस्येमुळे डाउनलाईन आणि अपलाईन दोन्ही मार्गांवरील ट्रेन सेवांना विलंब होत असून प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत, असे मुंबई मेट्रोकडून सांगण्यात आले. मात्र या कालावधीत शेकडो प्रवासी स्थानकांवर अडकून पडले होते. तसेच अर्धा-पाऊण तास होऊनही कसलीच घोषणा न केल्यामुळे सोशल मीडियावर प्रशासनाविरुद्ध संतप्त तक्रारींचा पाऊस पडला..प्रवाशांची तक्रारX वरील वापरकर्त्यांनी ट्विट करत संताप व्यक्त केला आहे. ज्यामध्ये एका वापरकर्त्याने लिहिले की, आरे JVLR वरून कफ परेडसाठी एका तासाहून अधिक काळ एकही ट्रेन नव्हती. "कोणतीही घोषणा नाही, कोणतीही मदत नाही, का??? तसेच तुमच्या स्वतःच्या ॲपवरही अद्याप अपडेट/सूचना दिलेली नाही — ग्राहकांना गृहीत धरले आहे.", असे म्हटले आहे..Annasaheb Patil Corporation : मनोज जरांगेंच्या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारची मोठी खेळी! अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला 150 कोटी; कोणाला मिळणार लाभ?.मेट्रो 3 सेवा पूर्ववतमुंबई मेट्रो 3ची सेवा पुन्हा पूर्ववत करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. तांत्रिक कारणांमुळे किंवा तात्पुरत्या अडचणींमुळे ठप्प झालेली सेवा आता पुन्हा सुरू झाल्याने प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. स्थानकांवरील गर्दी कमी होत असून वाहतूक व्यवस्थाही सुरळीत होत असल्याचं दिसत आहे.