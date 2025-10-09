मुंबई

Mumbai Metro: पहिल्याच दिवशी ‘मेट्रो ३’मधून लाखो प्रवाशांचा प्रवास, पण समस्यांचा पाढा वाचला, वाचा सविस्तर...

Mumbai Metro 3: पहिल्या दिवशी प्रवाशांची संख्या मध्यम असली तरी, अनेक प्रवाशांनी कुलाबा, नरिमन पॉइंट, चर्चगेट आणि सीएसएमटी सारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी नवीन मेट्रो मार्गाचा वापर केला.
Mumbai Metro 3

Mumbai Metro 3

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ९ : ‘मेट्रो ३’ अर्थात ॲक्वा मार्गिका गुरुवारपासून प्रवाशांसाठी खुली झाली. पहिल्याच दिवशी या मार्गावर सायंकाळी ७ पर्यंत एक लाख १८ हजार २८६ प्रवाशांची नोंद झाली. प्रवाशांत उत्साहाचे वातावरण होते; मात्र मेट्रोत बसेपर्यंत अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागल्याने त्यांचा काहीसा हिरमोड झाला.

Loading content, please wait...
Mumbai
Metro
Metro Station
Metro Project
Maha Metro

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com