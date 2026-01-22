मुंबई मेट्रो-6 ला नवे वळण, कांजूरमार्ग डेपोशिवाय होणार संचालन; देशातील पहिलाच प्रयोग, MMRDA चा ऐतिहासिक निर्णय!

मुंबई : मुंबईच्या पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटीला एक नवीन गती देणारी मेट्रो 6 आता पूर्णपणे वेगळ्या मॉडेलसह सुरू होणार आहे. स्वामी समर्थ नगर (अंधेरी पश्चिम) ते विक्रोळी पर्यंतचा प्रस्तावित कॉरिडॉर कांजूरमार्ग कार डेपोशिवाय चालणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) यासाठी एक अनोखी योजना विकसित केली आहे..विक्रोळीच्या टोकावर आठ-लेनचा एलिव्हेटेड मेंटेनन्स डेक, ज्यामध्ये पिट लाईन्स असतील, बसवण्यात येतील. मेट्रो ट्रेनच्या नियमित देखभालीसाठी आणि "हॉट-स्टँडबाय" साठी एलिव्हेटेड पिट लाईन्स विकसित करण्याची देशातील ही पहिलीच वेळ असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. एमएमआरडीए शक्य असेल तेथे स्टेशन कॉम्प्लेक्सजवळ स्वतंत्र पिट लाईन्स जोडण्याचा विचार करत आहे..BMC Mayor : ही तर सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीची सोडत, ऐनवेळी नियम बदलले; मुंबई महापौर आरक्षणावर ठाकरे गटाचा आक्षेप.अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की कांजुरमार्ग डेपोची जमीन पूर्णपणे कार्यान्वित होण्यासाठी किमान दोन ते तीन वर्षे लागतील, त्यामुळे या पर्यायी व्यवस्थेमुळे मेट्रो-6 वेळेवर सुरू होईल. एमएमआरडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, विक्रोळीच्या टोकावरील प्रस्तावित एलिव्हेटेड डेकमध्ये सर्व मूलभूत देखभाल सुविधा असतील. नियोजित नियतकालिक दुरुस्तीसाठी गाड्या मानखुर्दमधील मंडाले डेपोमध्ये पाठवल्या जातील. यामुळे डेपोवरील अवलंबित्व कमी होईल..सुरुवातीच्या कामकाजात व्यत्यय येणार नाही. जमिनीवर तयारी जोरात सुरू आहे. जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोडच्या पलीकडे, पूर्व द्रुतगती महामार्गाला समांतर एक रुंद एलिव्हेटेड डेक आकार घेत आहे. या भागात कांजुरमार्ग डेपो प्रस्तावित आहे, परंतु सध्या तो सरकारी प्रक्रियेत अडकलेला आहे. एमएमआरडीएने येथे आधीच १५ हेक्टर जमीन संपादित केली आहे, तर सहायक कामांसाठी अतिरिक्त जमिनीचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे..Navi Mumbai Fire: वाशी नाका परिसरात अग्नितांडव! एकामागून एक ८ सिलेंडर्सचा स्फोट, नागरिकांमध्ये घबराट.या १५.३१ किमी लांबीच्या कॉरिडॉरसाठी सुरुवातीच्या आराखड्यात पुरेशा दर्या उपलब्ध आहेत. ज्यामुळे सहा ते आठ गाड्या ६-८ मिनिटांच्या अंतरावर धावू शकतील. मागणी वाढताच, डेपो तयार झाल्यानंतर ताफ्याचा विस्तार केला जाईल. कॉरिडॉरच्या काही स्थानकांसाठी सरकारी, वन आणि खाजगी जमिनीच्या छोट्या भूभागाचे संपादन अंतिम टप्प्यात आहे. अंधेरी (पश्चिम), पवई (आयआयटी क्षेत्र), कांजूरमार्ग (ईईएच जवळ) आणि साकी विहार (एल अँड टी जवळ) येथे स्टेशनचे काम सुरू आहे. फूट ओव्हरब्रिज उतरवण्यासाठी मर्यादित जमिनीची आवश्यकता आहे. गर्डर बसवले गेले आहेत आणि स्टेशन संरचना आकार घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.