मुंबई मेट्रो-6 ला नवे वळण, कांजूरमार्ग डेपोशिवाय होणार संचालन; देशातील पहिलाच प्रयोग, MMRDA चा ऐतिहासिक निर्णय!

Mumbai Metro without depot: मुंबईतील मेट्रो ६ प्रकल्प एका नवीन मॉडेलसह सुरू होणार आहे. एमएमआरडीए कांजूरमार्ग डेपोशिवाय एलिव्हेटेड मेंटेनन्स डेकवरून काम करून एक नवीन प्रणाली राबवत आहे.
मुंबई : मुंबईच्या पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटीला एक नवीन गती देणारी मेट्रो 6 आता पूर्णपणे वेगळ्या मॉडेलसह सुरू होणार आहे. स्वामी समर्थ नगर (अंधेरी पश्चिम) ते विक्रोळी पर्यंतचा प्रस्तावित कॉरिडॉर कांजूरमार्ग कार डेपोशिवाय चालणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) यासाठी एक अनोखी योजना विकसित केली आहे.

