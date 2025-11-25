Mumbai Metro 3 Disruption : मुंबई मेट्रोची सेवा अचानक ठप्प, सकाळी कामावर निघालेले मुंबईकर खोळंबले, प्रवाशांमध्ये संताप

Summaryकफ परेड स्टेशनजवळ तांत्रिक बिघाडामुळे मुंबई मेट्रो-३ (अक्वा लाईन) सकाळी 10:25 वाजता ठप्प झाली.पिक अवरमध्ये सेवा बंद पडल्याने कार्यालयीन प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.काही प्रवासी मेट्रोमध्येच अडकून राहिले होते..Mumbai Metro Breakdown : मुंबईतील भूमिगत मेट्रो-३ मार्गावर कफ परेड स्टेशनजवळ मेट्रो बंद पडल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत. काही तांत्रिक कारणामुळे मेट्रो सेवा ठप्प झाल्याचे सांगितले जात आहे. १०: २५ वाजता मेट्रो ठप्प झाली.यामुळे सकाळी कामावर जाणाऱ्या लोकांचे हाल झाले. मेट्रोच्या विलंबामुळे प्रवाशांना मनस्ताप होत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या..अक्वा लाईन मेट्रो म्हणून ओळखली जाणारी भूमिगत मेट्रो-३ ही १० वाजून २५ मिनिटांनी बंद पडली. त्यामुळे प्रवाशी आत अडकून राहिले. कफ परेड स्थानकात तांत्रिक बिघाडामुळे अक्वा लाईनला विलंब झाला आहे. पिक अवर मध्ये झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे प्रवासी हैराण झाले असून संताप व्यक्त केला आहे. .मेट्रो प्रत्येक स्टेशन वर नेहमीपेक्षा जास्त वेळ थांबत पुढे जात असल्याची प्रवाशांची तक्रार आहे. तसेच कफ परेड, सिद्धिविनायक या स्थानकात उभ्या असलेल्या प्रवाशांनीही संताप व्यक्त केला आहे..FAQs १) अक्वा लाईन मेट्रो कुठे बंद पडली? 👉 कफ परेड स्टेशनजवळ तांत्रिक बिघाडामुळे मेट्रो बंद पडली.२) मेट्रो किती वाजता ठप्प झाली? 👉 सकाळी 10 वाजून 25 मिनिटांनी मेट्रो सेवा ठप्प झाली.३) मेट्रो बंद पडण्याचे मुख्य कारण काय होते? 👉 स्थानिक तांत्रिक बिघाडामुळे सेवा विस्कळीत झाली.४) प्रवाशांवर याचा कसा परिणाम झाला? 👉 अनेक प्रवासी मेट्रोमध्ये अडकले आणि कामावर जाणाऱ्यांना उशीर झाला.५) कोणत्या स्थानकांवर जास्त गोंधळ होता? )👉 कफ परेड आणि सिद्धिविनायक स्थानकांवर परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण होती.६) मेट्रोची हालचाल कशी सुरु होती? 👉 मेट्रो प्रत्येक स्टेशनवर जास्त वेळ थांबत हळूहळू पुढे जात होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.