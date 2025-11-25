मुंबई

Mumbai Metro 3 Disruption : मुंबई मेट्रोची सेवा अचानक ठप्प, सकाळी कामावर निघालेले मुंबईकर खोळंबले, प्रवाशांमध्ये संताप

Metro 3 Mumbai : बिघाडामुळे मेट्रो प्रत्येक स्टेशनवर नेहमीपेक्षा जास्त वेळ थांबत होती.कफ परेड आणि सिद्धिविनायक स्थानकांवर प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला. मेट्रो सेवेत झालेल्या विलंबामुळे प्रवाशांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला.
Passengers stranded at Cuffe Parade metro station as Mumbai Metro Aqua Line services were suspended due to a technical failure.

  1. कफ परेड स्टेशनजवळ तांत्रिक बिघाडामुळे मुंबई मेट्रो-३ (अक्वा लाईन) सकाळी 10:25 वाजता ठप्प झाली.

  2. पिक अवरमध्ये सेवा बंद पडल्याने कार्यालयीन प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.

  3. काही प्रवासी मेट्रोमध्येच अडकून राहिले होते.

Mumbai Metro Breakdown : मुंबईतील भूमिगत मेट्रो-३ मार्गावर कफ परेड स्टेशनजवळ मेट्रो बंद पडल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत. काही तांत्रिक कारणामुळे मेट्रो सेवा ठप्प झाल्याचे सांगितले जात आहे. १०: २५ वाजता मेट्रो ठप्प झाली.यामुळे सकाळी कामावर जाणाऱ्या लोकांचे हाल झाले. मेट्रोच्या विलंबामुळे प्रवाशांना मनस्ताप होत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या.

