मुंबई

Mumbai Metro: एआय आता मेट्रो मार्गावर गस्त घालणार! सुरक्षा आणि कार्यक्षमता दोन्ही वाढणार; कसं काम करणार?

Mumbai Metro AI System News: मुंबई मेट्रोमध्ये प्रथमच एआय-आधारित व्हील प्रोफाइल सिस्टम बसवण्यात आली आहे. यामुळे सुरक्षा आणखी बळकट होणार आहे. मेट्रोच्या सुरक्षा व्यवस्थेत क्रांती झाली आहे.
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई मेट्रोने आपली सुरक्षा आणि कार्यक्षमता आणखी मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. पहिल्यांदाच मेट्रो नेटवर्कवर स्वदेशी विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम स्थापित करण्यात आली आहे. ही प्रणाली ट्रेनच्या चाकांना होणारी जीर्णता आणि संभाव्य नुकसान यांचे अचूक मूल्यांकन करेल. वेळेवर दुरुस्ती किंवा बदलण्याची शिफारस करेल.

