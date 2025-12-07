Mumbai Metro: एआय आता मेट्रो मार्गावर गस्त घालणार! सुरक्षा आणि कार्यक्षमता दोन्ही वाढणार; कसं काम करणार?

मुंबई : मुंबई मेट्रोने आपली सुरक्षा आणि कार्यक्षमता आणखी मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. पहिल्यांदाच मेट्रो नेटवर्कवर स्वदेशी विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम स्थापित करण्यात आली आहे. ही प्रणाली ट्रेनच्या चाकांना होणारी जीर्णता आणि संभाव्य नुकसान यांचे अचूक मूल्यांकन करेल. वेळेवर दुरुस्ती किंवा बदलण्याची शिफारस करेल. .यामुळे मेट्रो देखरेखीमध्ये सुधारणा होईल. हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान इंटेलीरेलने विकसित केले आहे. ते मुंबई मेट्रोच्या लाईन २अ आणि लाईन ७ वर स्थापित केले आहे. या प्रणालीचा उद्देश ट्रेनची सुरक्षा वाढवणे, चाकांचे आयुष्य वाढवणे आणि ट्रॅकवरील ताण कमी करणे आहे. कंपनीच्या मते, ही तंत्रज्ञान सतत निदानात्मक अंतर्दृष्टी सामायिक करते. ऑपरेशन्स सुव्यवस्थित करते आणि अनपेक्षित बिघाड आणि देखभाल टाळते..मुंबई मेट्रो सुरक्षेसाठी एआयचा वापर होणार आहे. इंटेलीरेलने स्पष्ट केले की त्यांच्या इंटेलीडब्ल्यूपीएमएस सिस्टममध्ये सेन्सर्स, कॅमेरे आणि लेसरचे नेटवर्क आहे. ते अत्यंत अचूकतेने व्हील पॅरामीटर्स कॅप्चर करते. मशीन व्हिजन तंत्रज्ञानामुळे विश्लेषणाचा वेग आणि गुणवत्ता आणखी सुधारते, तसेच मानवी हस्तक्षेप कमी होतो..Eknath Shinde: भूलथापांना बळी पडू नका! एकनाथ शिंदे यांचे ठाणेकरांना आवाहन.कंपनीचे सीईओ पीयूष निगम यांच्या मते, ही स्थापना कंपनीसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हे सरकारच्या "मेक इन इंडिया" उपक्रमाशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. ते म्हणाले की भारतीय रेल्वेवर अशा प्रणाली बसवण्याबाबत गेल्या पाच वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. ही प्रणाली संपर्क नसलेल्या मापन तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. ही तंत्रज्ञान उपकरणे आणि ऑपरेशन्सची सुरक्षितता सुनिश्चित करते. ते ०.५ मिमी पर्यंत अचूकतेने आणि १.० मिमी पर्यंत अचूकतेने चाकांचे प्रोफाइल मोजू शकते..ही तंत्रज्ञान चाकांमधील किरकोळ अनियमितता देखील शोधू शकते. ज्यामुळे ट्रेनची सुरक्षा आणि कामगिरी प्रभावित होऊ शकते. ही प्रणाली मुंबई मेट्रोच्या चारकोप डेपोमध्ये स्थापित करण्यात आली आहे. मेट्रोला आधुनिक आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी हे एक मैलाचा दगड ठरू शकते. इंटेलीरेलने म्हटले आहे की, ते आता भारताला स्थिती-आधारित देखभाल मॉडेलकडे घेऊन जाईल. रिमोट मॉनिटरिंग, सेन्सर्स आणि डेटा अॅनालिटिक्स मेट्रो मालमत्तेची विश्वासार्हता वाढवेल आणि देखभाल खर्च कमी करेल..AI Railway Ticket: एआय तिकिटांचा सुळसुळाट! विशेष स्क्वॉड तैनात, बनावट तिकीट आढळल्यास ७ वर्षांचा तुरुंगवास अन्...; रेल्वेची मोठी मोहीम .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.