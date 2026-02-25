मुंबई

Mumbai News: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! मुंबईतील 'या' स्थानकाचे नाव बदलले; आता कोणत्या नावाने ओळखले जाणार? जाणून घ्या...

Metro Station Renamed News: कांदिवली वेस्ट मेट्रो स्टेशनचे नाव बदलून "हम डेव्हलपर्स कांदिवली वेस्ट" असे करण्यात आले आहे. कंपनीने ते शहराच्या कनेक्टिव्हिटी आणि विकासासाठी असलेल्या त्यांच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक म्हणून सांगितले.
मुंबईच्या पश्चिम उपनगरात असलेल्या कांदिवली पश्चिम मेट्रो स्टेशनचे आता अधिकृतपणे 'हम डेव्हलपर्स कांदिवली पश्चिम' असे नामकरण करण्यात आले आहे. हम डेव्हलपर्सने एका कार्यक्रमात या नामकरणाची घोषणा केली. कंपनीने ते शहराच्या कनेक्टिव्हिटीला आकार देण्याचे आणि विकास प्रक्रियेत सक्रिय सहभागाचे प्रतीक म्हणून वर्णन केले.

