Mumbai News: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! मुंबईतील 'या' स्थानकाचे नाव बदलले; आता कोणत्या नावाने ओळखले जाणार? जाणून घ्या...

मुंबईच्या पश्चिम उपनगरात असलेल्या कांदिवली पश्चिम मेट्रो स्टेशनचे आता अधिकृतपणे 'हम डेव्हलपर्स कांदिवली पश्चिम' असे नामकरण करण्यात आले आहे. हम डेव्हलपर्सने एका कार्यक्रमात या नामकरणाची घोषणा केली. कंपनीने ते शहराच्या कनेक्टिव्हिटीला आकार देण्याचे आणि विकास प्रक्रियेत सक्रिय सहभागाचे प्रतीक म्हणून वर्णन केले..पश्चिम उपनगरांमध्ये वेगाने वाढणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेट विकासादरम्यान या उपक्रमाकडे एक नवीन रणनीती म्हणून पाहिले जात आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, या हालचालीमुळे ब्रँडची दृश्यमानता वाढेल आणि प्रदेशाच्या ओळखीला एक नवीन आयाम मिळेल. कंपनीचे संचालक चिंतन मणियार, दिनेश पाटील, सिद्धार्थ मणियार आणि नीरज धिंग्रा यांच्यासह इतर मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते..Mumbai: चालत्या ट्रेनमधून केसांना धरत तरुणीला बाहेर ओढलं नंतर...; महिलेचं धक्कादायक कृत्य, मुंबई लोकलमधील राड्याचा व्हिडिओ समोर .मुंबईतील मेट्रो स्थानकांना नामकरण अधिकार देण्याची पद्धत अलिकडच्या काळात वाढली आहे. यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त महसूल आणि खाजगी कंपन्यांना प्रसिद्धीच्या संधी मिळतात. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, अशा उपक्रमांमुळे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीला चालना मिळते आणि शहरी वाहतूक नेटवर्क मजबूत होण्यास मदत होते. 'हम डेव्हलपर्स कांदिवली वेस्ट' चे नामकरण या दिशेने एक पाऊल मानले जात आहे. जे मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांची ओळख आणि कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे..तर दुसरीकडे प्रवाशांच्या सोयीसाठी दोन-लेन हार्बर लाईनवर एसी लोकल सुरू केल्यानंतर हार्बरवरील उपनगरीय गाड्यांचे नियमित वेळापत्रक विस्कळीत होऊ लागले आहे. हार्बर लाईनवर एसी लोकल ट्रेन सुरू होण्यास आणि बंद होण्यास विलंब होत असल्याने त्या उशिराने धावत आहेत. ज्यामुळे सामान्य लोकल ट्रेनवरही परिणाम होत आहे. परिणामी संपूर्ण हार्बर लाईनवर लोकल ट्रेनना विलंब होत आहे. यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. विशेषतः कार्यालयीन वेळेत, एसी लोकल ट्रेनला अडथळा म्हणून पाहिले जाते..तीन वेळा डेडलाईन… तरीही योजना कागदावरच का? 'झिरो प्रिस्क्रिप्शन'चा अर्थसंकल्पात स्पष्ट उल्लेख नाही!.यामुळे, लोकल गाड्या अनेकदा वेळापत्रकापेक्षा जास्त वेळ प्लॅटफॉर्मवर थांबतात. शिवाय, लोकल ट्रेनच्या दरवाज्यांमधील तांत्रिक अडचणींमुळे दरवाजे उघडण्यास आणि बंद करण्यास जास्त वेळ लागू शकतो. दरवाजे पूर्णपणे बंद केल्याशिवाय एसी लोकल ट्रेन चालवणे अशक्य आहे. जर एसी लोकल ट्रेन उशिरा आली तर त्याचा परिणाम तिच्या मागे धावणाऱ्या सामान्य लोकल ट्रेनवर होतो.