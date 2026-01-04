Mumbai: मेट्रो प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! फेऱ्यांची संख्या वाढवणार; नवीन वेळापत्रक लागू होणार, कुठे आणि कधीपासून?

मुंबई : मुंबईकरांना मोठा दिलासा देत मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने एमएमआरसी संचालित मेट्रो ३ वरील फेऱ्यांच्या संख्येत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. ही नवीन व्यवस्था ५ जानेवारीपासून लागू होईल. एमएमआरसीने सोमवार ते शुक्रवार या काळात मेट्रोच्या दैनिक फेऱ्या २६५ वरून २९२ पर्यंत वाढवल्या आहेत, तर शनिवारी एकूण फेऱ्या २०९ वरून २३६ पर्यंत वाढवल्या आहेत. .एमएमआरसीने रविवारच्या वेळापत्रकात कोणताही बदल केलेला नाही, त्या दिवशी १९८ फेऱ्या शिल्लक आहेत. ३३.५ किलोमीटर लांबीची, पूर्णपणे भूमिगत मेट्रो लाईन ३ ही उत्तर मुंबईतील आरे जेव्हीएलआर ते दक्षिण मुंबईतील कफ परेडपर्यंत कनेक्टिव्हिटी प्रदान करते. एमएमआरसीच्या या निर्णयामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. एमएमआरसी अधिकाऱ्यांच्या मते , मेट्रो लाईन ३ पूर्णपणे उघडल्याने रस्ते वाहतुकीवरील आणि उपनगरीय रेल्वेवरील ताण कमी झाला आहे..KDMC Election: पालिका म्हणजे ‘अलिबाबाची गुहा’ ठरू नये! स्कूल बसवरील फलकांमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ .मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसरातील वाहतूक कोंडी सुमारे ३० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. सीएसएमटी आणि जवळच्या स्थानकांवरून दररोज सुमारे ४५,००० प्रवासी मेट्रो लाईन ३ वापरत आहेत. मेट्रो लाईन ३ च्या अंतिम टप्प्याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये केले होते आणि तेव्हापासून ते पूर्णपणे व्यावसायिकरित्या कार्यरत आहे..मुंबई मेट्रो लाईन ३ (अॅक्वा लाईन) स्थानकेदक्षिण मुंबई:कफ परेड, विधान भवन, चर्चगेट (हुतात्मा चौक), काळबादेवी, ग्रँट रोड, महालक्ष्मी, सायन्स म्युझियम, वरळी, आचार्य अत्रे चौक (बीकेसी फेज).मध्य/पश्चिम उपनगरे:सिद्धिविनायक, दादर, शितलादेवी मंदिर, धारावी, विद्यानगरी, सांताक्रूझ, CSMI विमानतळ T1, सहार रोड, CSMI विमानतळ T2, मरोळ नाका, MIDC, SEEPZ, आरे (एंड पॉइंट)..Airoli Katai Expressway: वाहतूक कोंडी कायमची सुटणार! ऐरोली-कटाई उन्नत मार्गाचे काम प्रगतीपथावर; कधी खुला होणार? .या कॉरिडॉरमध्ये एकूण २७ स्थानके आहेत. त्यात अनेक व्हीआयपी आणि महत्त्वाची मेट्रो स्थानके आहेत. ही मेट्रो मार्ग सिद्धिविनायक मंदिराला देखील जोडते. पहिली मेट्रो सकाळी ५:५५ वाजता सुटते आणि शेवटची ट्रेन रात्री १०:३० वाजता सुटते. मेट्रो अधिकाऱ्यांच्या मते, सोमवारपासून मेट्रोच्या फेऱ्या वाढवण्यासाठी सर्व आवश्यक व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत. मेट्रोच्या फेऱ्या वाढल्याने प्रवाशांना स्टेशनवर कमी वेळ वाट पहावी लागेल. एवढेच नाही तर त्यांचा प्रवासही सोपा होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.