Mumbai: मेट्रो प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! फेऱ्यांची संख्या वाढवणार; नवीन वेळापत्रक लागू होणार, कुठे आणि कधीपासून?

Mumbai Metro News: मुंबईकरांना आता मेट्रो लाईन ३ वर अधिक वेळा मेट्रोचा वापर करता येईल. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने सोमवार ते शुक्रवार या मार्गावरील मेट्रो फेऱ्यांची संख्या वाढवण्याची घोषणा केली आहे.
मुंबई : मुंबईकरांना मोठा दिलासा देत मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने एमएमआरसी संचालित मेट्रो ३ वरील फेऱ्यांच्या संख्येत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. ही नवीन व्यवस्था ५ जानेवारीपासून लागू होईल. एमएमआरसीने सोमवार ते शुक्रवार या काळात मेट्रोच्या दैनिक फेऱ्या २६५ वरून २९२ पर्यंत वाढवल्या आहेत, तर शनिवारी एकूण फेऱ्या २०९ वरून २३६ पर्यंत वाढवल्या आहेत.

