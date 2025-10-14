मुंबई

Mumbai Metro: मेट्रोचा प्रवास सोपा होणार! तिकिटांसाठी रांग लावण्याची गरज नाही, व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे बुकिंगची सेवा सुरू, प्रक्रिया काय?

Mumbai Metro Rail WhatsApp Booking Process: मुंबई मेट्रोचा प्रवास सोपा होणार आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे बुकिंगची सेवा सुरू करण्यात आली आहे. याची प्रक्रिया सोपी आहे.
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई मेट्रो प्रवाशांसाठी एक मोठा दिलासा मिळत आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) ने मेट्रो लाईन ३ (अ‍ॅक्वा लाईन) साठी व्हाट्सअ‍ॅपद्वारे तिकिटे बुक करण्याची सुविधा सुरू केली आहे. दक्षिण मुंबईतील कफ परेड ते उत्तर-पश्चिम मुंबईतील आरे-जोगेश्वरी लिंक रोड (जेव्हीएलआर) पर्यंतच्या प्रवासासाठी प्रवाशांना आता व्हाट्सअ‍ॅपद्वारे क्यूआर कोड तिकिटे मिळू शकतील.

