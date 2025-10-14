मुंबई : मुंबई मेट्रो प्रवाशांसाठी एक मोठा दिलासा मिळत आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) ने मेट्रो लाईन ३ (अॅक्वा लाईन) साठी व्हाट्सअॅपद्वारे तिकिटे बुक करण्याची सुविधा सुरू केली आहे. दक्षिण मुंबईतील कफ परेड ते उत्तर-पश्चिम मुंबईतील आरे-जोगेश्वरी लिंक रोड (जेव्हीएलआर) पर्यंतच्या प्रवासासाठी प्रवाशांना आता व्हाट्सअॅपद्वारे क्यूआर कोड तिकिटे मिळू शकतील..मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रवाशांना फक्त +९१ ९८७३० १६८३६ वर 'हाय' पाठवावा लागेल किंवा स्टेशनवर बसवलेला क्यूआर कोड स्कॅन करावा लागेल. त्यानंतर, सोप्या संभाषणात्मक इंटरफेसद्वारे तिकीट मिळेल. या सेवेद्वारे एका वेळी सहा तिकिटे बुक करता येतील. UPI पेमेंटसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही, तर कार्ड पेमेंटसाठी नाममात्र शुल्क लागू होईल..Central Railway: मध्य रेल्वेकडून दिवाळी गिफ्ट! प्रवाशांसाठी सोडणार १६६२ उत्सव गाड्या, कधी अन् कुठे? वाचा वेळापत्रक.MMRC च्या एमडी अश्विनी भिडे म्हणाल्या की, प्रवाशांना सोयीस्कर, शाश्वत आणि डिजिटल प्रवासाचा अनुभव देण्याच्या दिशेने हा उपक्रम एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ही सेवा पेलोकल फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारे दिली जाते आणि त्यासाठी वेगळे अॅप डाउनलोड करण्याची आवश्यकता नाही. तिकीटे बुक करण्यासाठी खालील QR कोड स्कॅन करा किंवा +91 98730 16836 वर सेव्ह करा. WhatsApp वर 'हाय' पाठवा. तुमचे QR तिकीट त्वरित खरेदी करा..मुंबई मेट्रो-३ च्या तिकिटाचे भाडे किती ?आरे-बीकेसी: १०-५० रुपयेआरे-आचार्य अत्रे किंवा वरळी: ६० रुपयांपर्यंत भाडेआरे-कफ परेड किंवा कुलाबा: 70 रुमुंबई मेट्रो-३ मध्ये २७ स्थानके आहेत..Maharashtra: आता लहान मासे पकडले तर थेट कारवाई! माशांच्या पुनरुत्पादनासाठी महायुती सरकारचा ‘गेम चेंजर’ निर्णय.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी "मुंबई वन" मोबाइल अॅप लाँच केले होते. जे एकाच प्लॅटफॉर्मवर मेट्रो, बस आणि लोकल ट्रेन तिकिटे खरेदी करण्याची परवानगी देते. मुंबई मेट्रो लाईन्स २अ आणि ७ वर व्हॉट्सअॅप तिकीट आधीच कार्यरत आहे. दिल्ली मेट्रोवर देखील वापरले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.