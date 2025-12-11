मुंबई

Metro News: मेट्रो प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! 'या' दोन लाईनवरील रेल्वे सेवेच्या वेळेत बदल; कधी आणि का? जाणून घ्या...

Mumbai Metro Lines 2A and 7: मुंबईतील सार्वजनिक वाहतुकीला डिजिटल अपग्रेड मिळाले आहे. मेट्रो लाईन्स २अ आणि ७ साठी क्यूआर-कोड तिकीट आता १४ हून अधिक लोकप्रिय मोबाइल अॅप्सवर उपलब्ध आहे.
Mumbai Metro Lines 2A and 7

Mumbai Metro Lines 2A and 7

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबई मेट्रो प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुंबई मेट्रोने जाहीर केले आहे की, १२ डिसेंबर रोजी लाईन २अ आणि ७ वरील रेल्वे सेवा नेहमीच्या सकाळी ६ ऐवजी सकाळी ७ वाजता सुरू होतील. मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून महत्त्वाची तपासणी सुलभ करण्यासाठी तात्पुरता विलंब सुरू करण्यात आला आहे. पुढील विस्तारापूर्वी सर्व यंत्रणा योग्यरित्या कार्यरत आहेत याची खात्री करण्यासाठी एजन्सी नेटवर्कच्या प्रमुख विभागांमध्ये पहाटेचे मूल्यांकन करेल.

Loading content, please wait...
Metro
mumbai metro
Metro Station
Metro Project
Maha Metro

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com