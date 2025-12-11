Metro News: मेट्रो प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! 'या' दोन लाईनवरील रेल्वे सेवेच्या वेळेत बदल; कधी आणि का? जाणून घ्या...

मुंबई मेट्रो प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुंबई मेट्रोने जाहीर केले आहे की, १२ डिसेंबर रोजी लाईन २अ आणि ७ वरील रेल्वे सेवा नेहमीच्या सकाळी ६ ऐवजी सकाळी ७ वाजता सुरू होतील. मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून महत्त्वाची तपासणी सुलभ करण्यासाठी तात्पुरता विलंब सुरू करण्यात आला आहे. पुढील विस्तारापूर्वी सर्व यंत्रणा योग्यरित्या कार्यरत आहेत याची खात्री करण्यासाठी एजन्सी नेटवर्कच्या प्रमुख विभागांमध्ये पहाटेचे मूल्यांकन करेल..या लाईन्स वापरणाऱ्या प्रवाशांना त्यांच्या सकाळच्या प्रवासादरम्यान गैरसोय टाळण्यासाठी सुधारित सेवा सुरू होण्याच्या वेळेची नोंद घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. मेट्रो लाईन ७ ला मेट्रो लाईन ९ (फेज १) शी जोडणाऱ्या ऑपरेशन्स सुरू करण्यास अधिकाऱ्यांनी मान्यता देण्यापूर्वी ही तपासणी एक अनिवार्य पायरी आहे. या प्रक्रियेत सिस्टम-इंटिग्रेशन मूल्यांकन आणि सुरक्षा प्रमाणीकरण चाचण्यांचा समावेश आहे ज्याचा उद्देश आगामी कॉरिडॉरमध्ये अखंड समन्वय सुनिश्चित करणे आहे. .Virar News : तडे गेलेल्या नायगाव–पापडी पुलाला डंपर वाहतुकीचा गंभीर धोका; सुरू असलेल्या जड वाहतुकीने नागरिक भयभीत!.हे तपासण्या अंधेरी (पूर्व) आणि मीरा भाईंदर दरम्यान अखंड मेट्रो कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याच्या व्यापक योजनेला समर्थन देतात, या मार्गामुळे प्रवासाच्या आरामात लक्षणीय सुधारणा होण्याची आणि प्रवाशांसाठी प्रवासाचा वेळ कमी होण्याची अपेक्षा आहे. अधिकृत प्रकाशनात म्हटल्याप्रमाणे, लाईन्स २अ आणि ७ वरील सामान्य कामकाज १३ डिसेंबरपासून पुन्हा सुरू होईल..मुंबई मेट्रोने मेट्रो लाईन्स २अ आणि ७ वापरणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक मोठी सुविधा सुरू केली आहे, ज्यामुळे तिकिटांसाठी लांब रांगेत उभे राहण्याची गरज कमी झाली आहे. प्रवासी आता १४ हून अधिक वापरल्या जाणाऱ्या मोबाईल अॅप्सद्वारे दोन्ही मार्गांसाठी तिकिटे खरेदी करू शकतात. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) प्रवास जलद आणि अधिक सुरळीत करण्यासाठी हे अपग्रेड लागू केले आहे. .डिजिटल तिकीट नेटवर्कचा विस्तार करून, प्राधिकरणाचे उद्दिष्ट प्रवाशांची हालचाल सुलभ करणे, प्रतीक्षा वेळ कमी करणे आणि पारंपारिक तिकीट काउंटरवरील अवलंबित्व कमी करून ई-तिकीटांची सहज उपलब्धता प्रदान करणे आहे. एमएमआरडीए मेट्रो लाईन २ए (दहिसर ते अंधेरी पश्चिम) आणि मेट्रो लाईन ७ (दहिसर ते गुंदवली) वरील प्रवाशांसाठी आधीच अनेक डिजिटल सेवा देत आहे. .Pune: पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी! खराडी-केशवनगर जोडणारा नदीपूल लवकरच पूर्ण होणार, तारीख आली समोर.तिकीट बूथवरील गर्दी कमी करण्यासाठी पूर्वी ई-तिकीटिंगचे पर्याय उपलब्ध होते. परंतु आता ही सुविधा बरीच वाढवण्यात आली आहे. या डिजिटल मोहिमेचा एक भाग म्हणून, एमएमआरडीएने ८ ऑक्टोबर रोजी भारतातील पहिले एकात्मिक तिकीट अॅप 'मुंबई वन' लाँच केले. या अॅपला उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळाला आहे, आतापर्यंत तीन लाख डाउनलोड झाले आहेत. प्रवाशांनी त्याच्या वेगाचे आणि सोयीचे कौतुक केले आहे, ज्यामुळे या कॉरिडॉरमध्ये डिजिटल तिकीटिंगकडे वाटचाल आणखी वेगवान झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.