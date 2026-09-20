Mumbai Metro: मुंबईत मेट्रो कामाचा आणखी एक बळी! धावत्या दुचाकीवर लोखंडी बॅरिकेड कोसळला, एकाचा मृत्यू

मुंबई : मुंबईत विक्रोळी परिसरात मेट्रो कामादरम्यान मोठी दुर्घटना घडल्याचे समोर आले आहे. धावत्या दुचाकीवर मेट्रो कामासाठी लावलेला लोखंडी बॅरिकेड कोसळून एका ५४ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. या घटनेप्रकरणी मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांवर दुःखाचे डोंगर कोसळले असून प्रशासनाने आवश्यक खबरदारी घेतली नसल्यानेच आरोप केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, विक्रोळी येथे पश्चिमेकडील एलबीएस मार्गावर शुक्रवार (ता.१८) रोजी ही घटना घडली. प्लंबर म्हणून काम करणारे वसी हैदर रिझवी (वय, ५४) हे सकाळी साडेनऊ वाजेच्या सुमारास दुचाकीवरून कामासाठी घराबाहेर पडले होते. सकाळी साडेअकराच्या सुमारास मुलुंडच्या दिशेने जात असताना अचानक त्यांच्या धावत्या दुचाकीवर मेट्रो कामासाठी डिव्हायडरजवळ लावण्यात आलेला एक लोखंडी बॅरिकेड कोसळला..Mumbai News: संचालकांच्या राजीनाम्याची मागणी, आयआयटीतील आत्महत्येप्रकरणी विद्यार्थी संघटना आक्रमक.या दुर्घटनेत वसी हैदर रिझवी गंभीर जखमी झाले. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल होत जखमी व्यक्तीला राजावाडी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी रिझवी यांच्या कुटुंबीयांना घटनेची माहिती देताच कुटुंबीयांनी रुग्णालयात धाव घेतली. रिझवी यांच्या अचानक जाण्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांवर शोककळा पसरली आहे. या घटनेप्रकरणी त्यांनी संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे..गणरायाला निरोप देताना आक्रित घडलं! कृत्रिम तलावात शॉक लागून १९ वर्षीय तरूणाचा मृत्यू; लेकाचा मृतदेह पाहून वृद्ध वडिलांचा आक्रोश.कंत्राटदार कंपनीला २ कोटी दंडया घटनेप्रकरणी एमएमआरडीएने चौकशीचे निर्देश दिले असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. एमएमआरडीएने संबंधित कंत्राटदार गोदरेज अँड बॉयस यांवर दोन कोटींचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.