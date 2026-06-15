Mumbai News: मेट्रोमुळे 'बेस्ट'ला फटका! बस थांबे तोडल्याने जाहिरातीचा महसूल बुडाला

मुंबई : मुंबईत सुरू असलेल्या विविध मेट्रो प्रकल्पांच्या कामांमुळे बेस्ट परिवहन उपक्रमाला मोठा आर्थिक फटका बसल्याचे समोर आले आहे. मेट्रोच्या कामांदरम्यान शहरातील अनेक ठिकाणचे बेस्ट बस थांबे हटवण्यात आणि तोडण्यात आले आहेत. या बस थांब्यांवरील जाहिरातींमधून बेस्टला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होत होता. मात्र, हे थांबेच नष्ट झाल्याने जाहिरात उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. .यामुळे उपक्रमाचे सुमारे ४० कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज बेस्ट समितीचे सदस्य डॉ. नितीन नांदगावकर यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांनी २५ मे २०२६ रोजी सचिवीय विभागाकडे ठरावाची सूचना मांडली असून, प्रशासनाकडून याचा संपूर्ण लेखाजोखा मागवला आहे. मेट्रो रेल्वे प्रशासनाने कोणत्याही प्रकार ची पूर्वकल्पना न देता अनेक बस थांब्यांवर कारवाई केल्याचा आरोप नांदगावकर यांनी केला आहे. अनेक बस थांब्यांवर जाहिरातींचे दोन ते तीन वर्षांचे दीर्घकालीन कंत्राट होते, जे या गोंधळामुळे रद्द करावे लागले..Mumbai News: आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या 'बेस्ट'ला पीपीपीचा आधार, तोटा भरून काढण्यासाठी प्रशासनाची नवी उपाययोजना.अनेक बस थांब्यांखालून गेलेल्या इतर अंतर्गत वाहिन्या आणि पाइपलाइन्सचेही नुकसान झाले असून, त्याचा आर्थिक भुर्दंडही सद्यःस्थितीत बेस्टलाच सहन करावा लागत आहे. या सर्व बाबींची कोणतीही माहिती किंवा पूर्वकल्पना मेट्रो प्रशासनाने बेस्टला दिली नव्हती, असेही त्यांनी म्हटले आहे..बैठकीत मुद्दा गाजणारया ठरावाच्या सूचनेबाबत प्रशासनाने संपूर्ण परीक्षण करावे आणि त्याबाबतचा अहवाल लवकरात लवकर बेस्ट समितीला सादर करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. तसेच बेस्ट उपक्रमाचे झालेले है आर्थिक नुकसान संबंधित मेट्रो प्राधिकरणांकडून वसूल करण्यासाठी तातडीने प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. बेस्ट प्रशासनाने या विषयावर अद्याप कोणतेही उत्तर दिलेले नसून, येत्या बेस्ट समितीच्या बैठकीत या प्रश्नावरून प्रशासनाला धारेवर धरण्याचा इशारा नांदगावकर यांनी दिला आहे..Sanchita Ugale: छावा चित्रपटातील प्रसिद्ध अभिनेत्रीने संपवलं जीवन, नालासोपाऱ्यातील राहत्या घरात आढळला मृतदेह; DDLJ मध्येही काम केलं होतं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.