Mumbai MHADA: म्हाडाची मोठी घोषणा! 'या' १६ सुविधा भूखंडांसाठी ई-निविदा प्रक्रिया सुरू; अर्ज कसा करायचा?

म्हाडाच्या १६ सुविधा भूखंडांच्या ई-निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मुंबई गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास मंडळातर्फे १६ सुविधा भूखंडांसाठी ई-निविदा जाहीर केली आहे. १२ डिसेंबर २०२५ पासून https://mahatenders.gov.in वरून निविदा कागदपत्रे उपलब्ध होणार आहेत. निविदा स्वीकारणे किंवा नाकारण्याचा अधिकार मुख्य अधिकाऱ्यांकडे राखीव राहणार आहे. .मुंबई गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास मंडळातर्फे मुंबईतील मालाड-मालवणी, उन्नतनगर-गोरेगाव, चारकोप-कांदिवली, टागोरनगर-विक्रोळी, कन्नमवारनगर-विक्रोळी, गोराई, आकुर्ली, विनोबा भावे नगर–कुर्ला आणि मुलुंड (पूर्व) या वसाहतींतील एकूण १६ सुविधा भूखंडांच्या वितरणासाठी ऑनलाईन ई-निविदा प्रक्रियेची घोषणा करण्यात आली आहे. .Mumbai News: ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा! ७ जिल्ह्यांत ६५ वसतिगृहे उभारली; पण कुठे? जाणून घ्या ठिकाणांची नावे....या भूखंडांचा वापर शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, खेळाची मैदाने, रिटेल मार्केट, समाजकल्याण केंद्र, बहुउद्देशीय समुदाय केंद्र, निवासी वापर आणि शॉपिंग प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे. ३२ ते ७१६० चौ.मी. क्षेत्रफळाचे हे भूखंड १२ डिसेंबर २०२५ पासून https://mahatenders.gov.in वर उपलब्ध होणार आहेत. निविदा कागदपत्रे १२ डिसेंबरपासून डाऊनलोड करता येणार आहेत..Electric Vehicle Toll: वाहनचालकांना मोठा दिलासा! भरलेला टोल आता परत मिळणार, महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय.बोलीपूर्व बैठक २ जानेवारी २०२६ रोजी आयोजित केली आहे. निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख १६ जानेवारी २०२६ रोजी सायं. ५:३० अशी निश्चित करण्यात आली आहे. तांत्रिक बोली २० जानेवारी २०२६ रोजी दुपारी ३:३० वाजता गृहनिर्माण भवन, वांद्रे पूर्व येथे उघडण्यात येणार असून आर्थिक बोलीची तारीख नंतर कळवली जाईल. आलेल्या निविदा स्वीकारणे किंवा नाकारण्याचा पूर्ण अधिकार मुंबई मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांकडे राखीव असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.