मुंबई

Mumbai MHADA: म्हाडाची मोठी घोषणा! 'या' १६ सुविधा भूखंडांसाठी ई-निविदा प्रक्रिया सुरू; अर्ज कसा करायचा?

Mumbai MHADA News: मुंबई म्हाडा गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास मंडळातर्फे १६ सुविधा भूखंडांसाठी ई-निविदा प्रक्रिया जाहीर केली आहे. याची यादी जाहीर करण्यात आली आहे.
Mhada House Lottery

Mhada House Lottery

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

म्हाडाच्या १६ सुविधा भूखंडांच्या ई-निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मुंबई गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास मंडळातर्फे १६ सुविधा भूखंडांसाठी ई-निविदा जाहीर केली आहे. १२ डिसेंबर २०२५ पासून https://mahatenders.gov.in वरून निविदा कागदपत्रे उपलब्ध होणार आहेत. निविदा स्वीकारणे किंवा नाकारण्याचा अधिकार मुख्य अधिकाऱ्यांकडे राखीव राहणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Plot
mhada
Mhada homes
Mhada Projects
MHADA housing lottery
Mhadai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com