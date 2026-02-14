Mhada: मुंबईत घर खरेदीचे स्वप्न पूर्ण करण्याची सुवर्णसंधी! म्हाडा ५००० घरांसाठी लॉटरी काढणार; पण कधी? तारीख आली समोर

मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या सामान्य नागरिकांना महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) एक मोठी भेट देत आहे. म्हाडाचे मुंबई बोर्ड आगामी लॉटरीची तयारी करत आहे. ज्यामध्ये अंदाजे ५,००० परवडणाऱ्या घरांचा समावेश असेल. या लॉटरीची अधिकृत घोषणा मार्च किंवा एप्रिल २०२६ मध्ये होऊ शकते..मिळालेल्या माहितीनुसार, या लॉटरीमध्ये सर्वाधिक घरे गोरेगाव पश्चिमेतील सिद्धार्थ नगर (पत्रा चाळ) पुनर्विकास प्रकल्पातून येतील . एकूण ५,००० घरांपैकी जवळजवळ निम्मी घरे या प्रकल्पाचा भाग असतील असे वृत्त आहे. विक्रोळी, अँटॉप हिल, सायनमधील प्रतीक्षा नगर आणि पवई यासारख्या भागातही फ्लॅट उपलब्ध असतील. हे भाग त्यांच्या उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटी आणि सार्वजनिक वाहतूक सुविधांसाठी निवडले गेले..Mumbai News: बांगलादेशींना जन्मप्रमाणपत्र! दाेन वैद्यकीय अधिकारी निलंबित; 8 जणांवर फाैजदारी कारवाई.म्हाडाची लॉटरी प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), कमी उत्पन्न गट (LIG), मध्यम उत्पन्न गट (MIG) आणि उच्च उत्पन्न गट (HIG) साठी असेल. म्हाडाच्या मते, बहुतेक सदनिका सध्या बांधकामाधीन आहेत. प्रकल्पांच्या प्रगतीनुसार, २०२७ ते २०२९ दरम्यान या घरांचा ताबा मिळण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी, २०२५ हे वर्ष म्हाडासाठी थोडे मंदीचे होते, कारण त्यांच्या यादीत तयार घरांची संख्या कमी होती..नवीन स्टॉक आणि पुनर्विकास प्रकल्पांमधून आता मोठ्या संख्येने अपार्टमेंट उपलब्ध असल्याने खाजगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमतींमुळे घरे परवडण्यास असमर्थ असलेल्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल..Thane News: ठाणेकरांची कोंडी फुटणार! बहुप्रतिक्षित आणि महत्त्वाचा उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार; तारीख आली समोर....म्हाडाची ही लॉटरी पूर्णपणे पारदर्शक आणि ऑनलाइन असेल. अर्जदारांनी म्हाडाच्या अधिकृत वेबसाइटवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. विजेत्यांची निवड संगणकीकृत सोडतीद्वारे केली जाईल, ज्यामुळे फसवणूक होण्याची शक्यता कमी होईल. घर खरेदीदारांना त्यांचे आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे, जसे की उत्पन्नाचा दाखला, आधार कार्ड आणि अधिवास प्रमाणपत्र..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.