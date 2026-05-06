Mumbai Terror Case : 'हिंदू राष्ट्रात खरा जिहाद दिसेल...'; जैब अन्सारीच्या घरात सापडली धक्कादायक चिठ्ठी, मिरा रोडमध्ये नेमका काय कट रचला?

मुंबई : घटस्फोटित पत्नीने मिरा रोड येथील संशयित दहशतवादी आणि एकल हल्लेखोर (लोन वूल्फ अटॅकर) जैब अन्सारीमध्ये जिहादी विचार भिनवल्याचा संशय राज्य दहशतवादविरोधी पथकाला (एटीएस) आहे. तिच्याच माध्यमातून अन्सारी आयसिस किंवा अन्य दहशतवादी संघटनेच्या म्होरक्याच्या संपर्कात (Mumbai Mira Road terror case) होता का, याबाबत एटीएसकडून तपास सुरू आहे..दरम्यान, अटकेनंतर निवासस्थानी सापडलेले आक्षेपार्ह साहित्य, परदेशी ऑनलाइन संवाद आणि नाव, धर्म विचारून केलेल्या हत्यांमुळे एटीएसने अन्सारीविरोधात गैरकृत्य प्रतिबंधक कायद्यानुसार (यूएपीए) गुन्हा नोंदवला. नयानगर येथील दोन सुरक्षा रक्षकांची हत्या केल्यानंतर घरी परतलेल्या अन्सारीने मोबाईल आणि लॅपटॉपमधील सर्व डेटा, नोंदी डिलिट केल्या..न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या मदतीने त्या नोंदी परत मिळवण्याची धडपड सुरू आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. पोलिसांनी अटक केल्यानंतर अन्सारीच्या घराची झाडाझडती घेतली. तेव्हा तेथे सापडलेल्या कागदांवर 'आयसिस' लिहिलेले आढळले. त्याखाली प्रतिज्ञा आढळली. तसेच हिंदू राष्ट्रांमध्ये खरा जिहाद काय असतो ते आता दिसेल, असेही नमूद होते. हे हस्ताक्षर अन्सारी याचेच आहे याची खातरजमा केली जात असल्याचे सांगण्यात आले..कुर्ला भागात राहणारे अन्सारीचे कुटुंब अमेरिकेत स्थायिक झाले. वर्क व्हिजा संपुष्टात आल्याने अन्सारी मुंबईत परतला. तो मिरा रोडच्या नयानगर भागात एकटाच राहत होता. २०२३मध्ये त्याने अफगाणी वंशाच्या अमेरिकन नागरिक महिलेशी विवाह केला. मात्र दोन वर्षांत त्यांचा घटस्फोट झाला. अन्सारी पुढे अरब अमिरातीतील विद्यार्थ्यांना गणित आणि विज्ञान विषयाचे धडे ऑनलाइन देऊ लागला. याच माध्यमातून त्याने परदेशातील, भारतातील तरुणांच्या मनात जिहादी विचार भिनवले का, हेही तपासले जात आहे..अन्सारीची चाचणीअन्सारी स्किझोफ्रेनियाचा रुग्ण असून त्याचे सायकॉलॉजिकल प्रोफाईल तपासावे, अशी मागणी त्याचे वकील ॲड. वहाब खान यांनी सोमवारी ठाणे येथील विशेष सत्र न्यायालयात केली. न्यायालयाने अन्सारीला ११ मेपर्यंत पोलिस कोठडीत धाडले. या काळात त्याच्या मनोवैज्ञानिक चाचण्या करण्याचे आदेश एटीएसला दिले.