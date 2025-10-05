Mumbai News: मुंबईच्या गजबजाटात हरवलेल्या दोन मुलींना शोधण्याची आईची धडपड, पोलिसांची रात्रंदिवस मेहनत

मुंबईत एक धक्कादायक घटना घडली. एकाच कुटुंबातील दोन मुली मुंबईत हरवल्या, आणि त्यामुळे त्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला. आई-वडिलांना एवढ्या मोठ्या शहरात मुली कुठे शोधायच्या, हे काहीच समजत नव्हतं. तरीही त्यांनी सर्वत्र शोधाशोध सुरू ठेवली आणि अखेर मुंबई पोलिसांची मदत घेतली. पोलिसांनी हरवलेल्या या अल्पवयीन मुलींचा अवघ्या ४८ तासांत शोध घेतला. मुली सापडल्यावर कुटुंबाच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरळले..लेकरांना शोधण्यासाठी धडपडमुंबईच्या गजबजाटात हरवलेल्या आपल्या लेकरांना शोधण्यासाठी धडपड करणाऱ्या आईवडिलांच्या डोळ्यांत अश्रू होते. पण हे अश्रू दु:खाचे नव्हते, तर दिलासा देणारे आनंदाश्रू होते. कारण मुंबई दिंडोशी पोलिसांनी पुन्हा एकदा आपली संवेदनशीलता आणि कर्तव्यनिष्ठा दाखवत हरवलेल्या अल्पवयीन मुलींना सुरक्षित परत आणले. अवघ्या ४८ तासांत या मुलींना शोधून सुरक्षित त्यांच्या पालकांच्या हवाली करण्यात आले. पोलिसांच्या या कर्तव्यपर कामगिरीमुळे पालकांच्या डोळ्यांत कृतज्ञतेचे अश्रू दाटून आले..Mumbai News: वेळेसोबत खर्चही वाचणार! वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पालिकेचा नवा प्रकल्प; वाचा सविस्तर .कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर१३ आणि १५ वर्षांच्या दोन मुली अचानक हरवल्याने त्यांच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला होता. आईवडिलांच्या चेहऱ्यावर चिंता आणि धास्ती स्पष्ट दिसत होती. पण तपासी अधिकारी पीएसआय घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक फौजदार वाघरे आणि शिपाई भुषण महाजन यांनी दोन दिवस रात्रंदिवस मेहनत घेतली. बोरिवलीपासून मुंबई सेंट्रलपर्यंतच्या परिसरातील प्रत्येक सीसीटीव्ही फुटेज तपासले, संशयितांशी चौकशी केली आणि अखेर त्या मुलींचा शोध लावण्यात यश मिळवलं..पालकांनी सुटकेचा निश्वास सोडलामुली सुरक्षित घरी परतल्यावर त्यांच्या पालकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. “आमचं लेकरू परत आणल्याबद्दल पोलिसांचे आम्ही आयुष्यभर ऋणी राहू,” असे पालकांनी भावनिक शब्दांत सांगितले..त्याच दिवशी १५ वर्षांची आणखी एक मुलगी हरवल्याची घटना घडली होती. पण सहायक फौजदार वाघरे यांनी, सहायक पोलीस निरीक्षक दिनेश महाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली, ती मुलगीही शोधून तिच्या कुटुंबाच्या स्वाधीन केली..Mumbai News: गोरेगाव - मुलुंड जोड मार्ग, किनारी रस्ता प्रकल्पाला गती द्यावी; पालिका आयुक्तांचे निर्देश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.