Mumbai Monorail: मोनोरेलचा ट्रायल रनदरम्यान अपघात! मग नियमित प्रवासी सेवेचं काय? सिग्नल फेल की सिस्टम फेल? मुंबईकरांचा सवाल

Mumbai Mono Rail Trial Failure : मोनोरेल नवीन डब्यांच्या चाचणीत अडथळे आले आहे, त्यामुळे मोनोरेलच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
Sandip Kapde
मुंबईच्या मोनोरेल सेवेची नवीन डब्यांसह पुनरागमनाची तयारी जोरात सुरू असताना, वडाळा येथे ट्रायल रन दरम्यान अचानक तांत्रिक बिघाड झाल्याने अपघात झाला, सेवा काही काळ बंद पडली. नवीन डब्यांची चाचणी सुरू असतानाच हा प्रकार घडल्याने प्रवाशांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. मुंबई मोनोरेल प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत तातडीने दुरुस्तीचे काम सुरू केले असून, लवकरच सेवा पूर्ववत होईल, असे सांगितले.

