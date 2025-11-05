Mumbai Monorail: मोनोरेलचा ट्रायल रनदरम्यान अपघात! मग नियमित प्रवासी सेवेचं काय? सिग्नल फेल की सिस्टम फेल? मुंबईकरांचा सवाल

मुंबईच्या मोनोरेल सेवेची नवीन डब्यांसह पुनरागमनाची तयारी जोरात सुरू असताना, वडाळा येथे ट्रायल रन दरम्यान अचानक तांत्रिक बिघाड झाल्याने अपघात झाला, सेवा काही काळ बंद पडली. नवीन डब्यांची चाचणी सुरू असतानाच हा प्रकार घडल्याने प्रवाशांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. मुंबई मोनोरेल प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत तातडीने दुरुस्तीचे काम सुरू केले असून, लवकरच सेवा पूर्ववत होईल, असे सांगितले..बिघाड विद्युत यंत्रणेशी संबंधितमुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मोनोरेलची सेवा बंद करून ती अत्याधुनिक सुविधा आणि नव्या तांत्रिक बाबींसह पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. याअंतर्गत नवीन डब्यांची चाचणी आणि ट्रायल रन सुरू होती. मात्र, वडाळा ते चेंबूर मार्गावर ट्रायल दरम्यान बिघाड झाल्याने रेल्वे थांबली. यामुळे चाचणी प्रक्रिया काही तासांसाठी खोळंबली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा बिघाड विद्युत यंत्रणेशी संबंधित असून, तो गंभीर स्वरूपाचा नव्हता. तरीही सुरक्षेच्या दृष्टीने ट्रायल थांबवण्यात आली..सिग्नलिंग उपकरण उपलब्ध नाहीतट्रेन चाचणीसाठी फक्त ट्रेन कॅप्टन आणि एक माणूस तिथे होते. सिग्नलिंग उपकरण उपलब्ध नसल्यामुळे ऑपरेशन कंट्रोल रूमला ट्रेनची अचूक जागा ओळखता आली नाही. त्यामुळे ट्रेन स्विच पॉईंटवर असतानाच गाईडवे बीम स्विच हलवण्यात आला आणि त्यातून हा प्रकरा घडला, असे कारण अधिकाऱ्यांनी सांगितले..मोनोरेलमध्ये अचानक तांत्रिक बिघाडयापूर्वी ऑगस्ट महिन्यात चेंबूर-भक्तीपार्क मार्गावर धावणाऱ्या मोनोरेलमध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाला होता. त्यावेळी सुमारे २०० प्रवासी तब्बल दोन तास अडकून पडले होते. यात वृद्ध, महिला आणि लहान मुले यांचा समावेश होता. अग्निशमन दल आणि रेस्क्यू टीमने तातडीने ऑपरेशन राबवून सर्वांना सुखरूप बाहेर काढले. या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. 'नको रे मोनोरेल बाबा', अशा भावना प्रवाशांनी व्यक्त केल्या होत्या. त्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आता ट्रायल दरम्यानच पुन्हा बिघाड झाल्याने प्रवाशांच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे..Mumbai News : हाताला मेहंदी लावली म्हणून विद्यार्थीनीला वर्गातून बाहेर काढलं, पालकांची शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रार....\n.वाहतूक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भागमोनोरेल ही मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे. ही सेवा वारंवार तांत्रिक बिघाडांमुळे चर्चेत राहिली आहे. एमएमआरडीएने नवीन डबे आणून सेवा सुधारण्याचे आश्वासन दिले होते. नवीन डब्यांमध्ये एअर कंडिशनिंग, सीसीटीव्ही आणि आपत्कालीन सुविधा यांचा समावेश आहे. मात्र, ट्रायलमध्ये येणाऱ्या अडचणींमुळे प्रकल्पाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे..सोशल मीडियावर या घटनेची चर्चाप्रवाशांनी सोशल मीडियावर या घटनेची चर्चा सुरू केली आहे. 'ट्रायलमध्ये बिघाड तर नियमित सेवेत काय होईल?' असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, ट्रायल हा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा आहे. अशा बिघाडांमधून धडे घेऊन सेवा अधिक मजबूत केली जाईल. सध्या दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, लवकरच पूर्ण चाचणी होईल..आणखी काही दिवस थांबावे लागणारमुंबईकरांना मोनोरेलची वाट पाहताना आणखी काही दिवस थांबावे लागणार आहे. ही सेवा पूर्ववत झाल्यास पूर्व उपनगरातील वाहतूक कोंडीत मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे..Mumbai News: अबू जुंदालविरुद्ध खटला होणार सुरू, २६/११ दहशतवादी हल्ला प्रकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.