Mumbai News: ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलवर कारवाई! सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रिकामा करण्याचे निर्देश

मुंबई : मुंबई सेंट्रल येथील बेलासिस मार्गावरील प्रसिद्ध ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कठोर आदेशांनंतर महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. मॉलची इमारत पूर्णपणे रिकामी करण्यासाठी महापालिकेने मालक, विकसक आणि दुकानदारांना संयुक्त नोटीस बजावली आहे. .तसेच सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी मिळेपर्यंत मॉलमध्ये प्रवेश करण्यास आणि वापर करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे..Sion Bridge: मुंबईतील शीव उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात, 'या' तारखेला खुला होणार.पालिकेच्या 'डी' विभागाच्या वतीने नुकतीच एक समन्वय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलला २०२०मध्ये भीषण आग लागली होती. याप्रकरणी २५ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत..न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिका आणि मुंबई अग्निशमन दल संयुक्त कारवाई करीत आहेत. या कारवाईचा भाग म्हणून मॉलचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. बांधकामासाठी लागणारी आवश्यक वीज व गळून उर्वरित वीजपुरवठा खंडित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..Nardave Irrigation Project Update : 20 वर्षांपासून रखडलेल्या नरडवे धरणाचा मार्ग मोकळा; 'या' गावांतील 152 कुटुंबांना मोठा दिलासा, मदत अन् पुनर्वसन विभागाकडून GR जारी.हरकतींसाठी मुदतवाढ द्या !'महाराष्ट्र खासगी शिकवणी वर्ग अधिनियम, २०२६'च्या मसुद्याबाबत सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. त्यासाठी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञांना पुरेसा वेळ मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे किमान ६० दिवसांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनच्या राज्य कौन्सिलने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.