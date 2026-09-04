मुंबई

Mumbai News: ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलवर कारवाई! सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रिकामा करण्याचे निर्देश

Orchid City Centre Mall : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलवर कारवाई करण्यास सुरूवात केली आहे.
Orchid City Centre Mall Closed

Orchid City Centre Mall Closed

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबई सेंट्रल येथील बेलासिस मार्गावरील प्रसिद्ध ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कठोर आदेशांनंतर महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. मॉलची इमारत पूर्णपणे रिकामी करण्यासाठी महापालिकेने मालक, विकसक आणि दुकानदारांना संयुक्त नोटीस बजावली आहे.

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