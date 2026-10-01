El Nino: जलस्रोतांची शोधमोहीम ! 'एल निनो'च्या शक्यतेने पालिका प्रशासन सतर्क

मुंबई : आगामी काळात 'एल निनो'चा प्रभाव जाणवण्याची शक्यता आणि त्यातून पावसाचे प्रमाण कमी होण्याचा धोका आहे. संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्यासह इतर स्रोत विकसित करण्याच्या दृष्टीने मुंबई पालिका प्रशासन सतर्क झाले आहे..मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात तलावांत ९७ टक्के पाणीसाठा आहे. दरम्यान, सप्टेंबरमध्येही पाणी समस्या भेडसावत असल्याने निवासी क्षेत्रातील १० टक्के पाणीकपात रद्द करण्याची मागणी पालिका प्रशासनाकडे विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी केली आहे. या मागणीला महापौरांसह सत्ताधारी पक्षाने पाठिंबा दिला..Ration Card: 'त्या' शिधापत्रिका निष्क्रिय होणार, सहा महिने धान्याची उचल नसल्यास सरकार घेणार मोठा निर्णय.मात्र तलावांतील पाणीसाठा १७ मे २०२७पर्यंतच पुरेल इतकाच आहे. 'एल निनो'चा प्रभाव, अनियमित पाऊस, बाष्पीभवन आणि ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणीसाठ्याचा वापर करण्याचे शासन आदेश अशी कारणे देत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी स्पष्ट केले आहे..मुंबईची पाण्याची गरज सात प्रमुख तलावांमधून भागवली जाते. मात्र, पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यास तलावांमधील पाणीसाठ्यावर परिणाम होऊन शहरावर कपातीचे संकट येऊ शकते. त्यामुळे उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन करण्याबरोबरच पर्यायी स्रोतांचा शोध घेण्यावर प्रशासनाचा भर आहे..Mumbai Weather: मुंबईकरांनो सावधान! पुढचे ७२ तास घराबाहेर पडताना काळजी घ्या; हवामान विभागाचा सतर्कतेचा इशारा .पाणीपुरवठ्याची खबरदारीमुंबई महापालिका प्रशासनाने पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने खबरदारी घेण्यास सुरुवात केली आहे. पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये जलसाठा यंदा समाधानकारक असला तरी भविष्यात होणाऱ्या पाणीसमस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पर्यायी भविष्यात नवीन पाणीस्रोत विकसित करण्याच्या हालचाली महापालिका प्रशासनाकडून सुरू आहेत..'एल निनो'चा प्रभाव पुढील दोन वर्षे राहणार असल्याने पाऊस अनिश्चित असणार आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरेल असे नियोजन करावे लागेल. तसेच अन्य जलस्रोत विकसित करावे लागतील.- रितू तावडे, महापौर, मुंबई महापालिका.जलस्रोत पुनरुज्जीवित करण्याची गरजखोदलेल्या विहिरी - ४,६३८ट्युबवेल - १२,५६१रिंगवेल - १,७१२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.