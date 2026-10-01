मुंबई

El Nino: जलस्रोतांची शोधमोहीम ! 'एल निनो'च्या शक्यतेने पालिका प्रशासन सतर्क

Mumbai News: 'एल निनो'च्या शक्यतेने पावसाचे प्रमाण कमी होण्याचा धोका असल्याचे लक्षात घेता पिण्याच्या पाण्यासह इतर स्रोत विकसित करण्याच्या दृष्टी पालिका प्रशासन सतर्क झाले आहे.
BMC

BMC

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : आगामी काळात 'एल निनो'चा प्रभाव जाणवण्याची शक्यता आणि त्यातून पावसाचे प्रमाण कमी होण्याचा धोका आहे. संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्यासह इतर स्रोत विकसित करण्याच्या दृष्टीने मुंबई पालिका प्रशासन सतर्क झाले आहे.

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