Mumbai News: मुंबईतील २५० अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा, महापालिकेची धडक मोहीम

मुंबई : पवई येथील फुकटनगर आणि मिलिंदनगर परिसरातील जल अभियंता विभागाच्या जागेवरील सुमारे २५० अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेने कारवाई केली. महापालिकेचा 'एस' विभाग आणि जल अभियंता विभागातर्फे ही मोहीम राबविण्यात आली..पवईतील या जागेवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभारण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते. त्यानंतर ही जागा अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी परिमंडळ-६चे उपायुक्तांच्या मार्गदर्शनात आणि सहाय्यक आयुक्त (एस विभाग) यांच्या नेतृत्वात ही.Mumbai News: विस्थापितांचे स्थलांतर, वांद्र्यातील कारवाईनंतर पुन्हा अतिक्रमणाची भीती.नियोजनबद्ध कारवाई करण्यात आली. या वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी सुमारे १५० पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. याशिवाय दोन्ही विभागांतील ५० अधिकारी तसेच २०० कर्मचारी सहभागी झाले होते..बांधकामे हटवण्यासाठी सात जेसीबी, १० डम्पर आणि इतर वाहनांची मदत घेण्यात आली. ही जागा आता मोकळी करण्यात आल असून, पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये यासाठी जागेभोवती मजबूत कुंपण उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले..मुलुंड पश्चिम येथील तोडकामासाठी मुदतवाढमुलुंड पश्चिम येथे शुक्रवारी (ता. २९) मुलुंड-गोरेगाव लिंक रोड भुयारी मार्गाच्या प्रकल्पात अमरनगर येथील बाधित झोपडीधारकांवर तोडक कारवाईला महापालिकेने १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली. महापालिकेचे पथक कारवाईसाठी गेले असता स्थानिकांसह मनसे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आणि शिवसेनेने या कारवाईला विरोध केला.