BMC Election: पालिका निवडणुकीची तयारी सुरू! निवडणूक बूथ संख्या १,१००ने वाढणार; ७० हजार कर्मचारी तैनात

Municipal Corporation: मुंबई महापालिका निवडणुकीची तयारीची सुरू केली आहे. मतदानाच्या दिवशी ७० हजार कर्मचारी तैनात करण्यात येणार असून ५०० पोलिंग मॅनेजरची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : जानेवारीअखेर होणाऱ्या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तयारीसाठी मतदानाच्या दिवशी ७० हजार कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहे. पोलिंग मॅनेजमेंटसाठी साडेतीन हजार कर्मचारी तैनात केले जाणार आहेत. सध्या ५०० पोलिंग मॅनेजरची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले.

