मुंबई

Mumbai Pollution: धूळ नियंत्रणासाठी कठोर नियमावली, हिवाळ्यापूर्वी लागू करण्याचा प्रयत्न

Environment and Climate Change Department: पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने ‘डस्ट कंट्रोल’ नियमावली कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जुन्या नियमावलीत बदल करण्यात येणार आहेत.
BMC
BMCesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : हिवाळ्यात प्रदूषणाचा धोका वाढतो, याची दखल घेऊन मुंबई महापालिकेच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने ‘डस्ट कंट्रोल’ अर्थात धूळ नियंत्रण नियमावली अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील हालचाली सुरू असून नियमावली हिवाळा सुरू होण्याआधीच लागू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
pollution
BMC
air pollution
pollution update

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com