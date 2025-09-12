Mumbai Pollution: धूळ नियंत्रणासाठी कठोर नियमावली, हिवाळ्यापूर्वी लागू करण्याचा प्रयत्न

मुंबई : हिवाळ्यात प्रदूषणाचा धोका वाढतो, याची दखल घेऊन मुंबई महापालिकेच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने ‘डस्ट कंट्रोल’ अर्थात धूळ नियंत्रण नियमावली अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील हालचाली सुरू असून नियमावली हिवाळा सुरू होण्याआधीच लागू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..गेल्या वर्षी मुंबईत प्रदूषणाचे प्रमाण प्रचंड वाढले होते. त्यावेळी राज्य सरकार व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सहकार्याने महापालिकेने २८ मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. बांधकामस्थळे, कारखाने, धूळ अशा अनेक बाबींवर नियमावली करण्यात आली होती; मात्र त्याला अपेक्षित यश मिळाले नव्हते..Maharashtra Rain: महाराष्ट्राला पाऊस झोडपून काढणार! पुढील आठवडाभर १७ जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा इशारा .यंदा हिवाळ्यात प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी जुन्या नियमावलीत बदल करण्यात येत असून नवीन मार्गदर्शक सूचना समाविष्ट केल्या जाणार आहेत. यासाठी मागील वर्षातील अंमलबजावणीत झालेल्या त्रुटींचा अभ्यास सुरू आहे. बांधकाम व्यावसायिक, कारखानदार, तसेच वाहतूक क्षेत्र या प्रमुख प्रदूषण स्रोतांवर अधिक कठोर नियम लागू करण्याची तयारीही महापालिकेने सुरू केली आहे..मुंबई व्यतिरिक्त राज्यातील इतर महापालिकांनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी केलेल्या उपाययोजनांचाही अभ्यास केला जाणार आहे. त्यासाठी विविध महापालिकांकडून मार्गदर्शक सूचना व नियमावलीची माहिती मागवली आहे. या अभ्यासानंतर आवश्यक सुधारणा करून नवीन गाइडलाइन्स तयार करून आयुक्तांकडे अहवाल सादर केला जाणार आहे. मंजुरीनंतर महिन्याभरात ही सुधारित नियमावली लागू होईल..नेहमी पेट्रोल पंप का म्हणतात, डिझेल पंप का नाही? वाचा मनोरंजक उत्तर....हिवाळ्यात प्रदूषण वाढू नये म्हणून आम्ही ‘डस्ट कंट्रोल’ नियमावली अधिक कठोर करीत आहोत. मागील त्रुटींचा तसेच इतर महापालिकांच्या नियमावलींचा अभ्यास करून नवीन उपाययोजना तत्काळ लागू केल्या जातील.- अविनाश काटे, उपायुक्त, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.