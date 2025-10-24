BMC Election: मुदत ठेवींत १२ हजार कोटींची घट! आगामी पालिका निवडणुकीत ठरणार प्रचाराचा मुद्दा

मुंबई : गेल्या काही वर्षांत मुंबई महापालिकेच्या मुदत ठेवी ९१ हजार कोटींवरून ७९ हजार ४९८ कोटींवर आल्या आहेत. या मुदत ठेवी १२ हजार १९२ कोटींनी घटल्याने पालिका वर्तुळात चिंता व्यक्त होत आहे. या मुदत ठेवी पालिका निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा ठरण्याची दाट शक्यता आहे..मुंबई महापालिकेच्या विविध विभागांच्या रकमेच्या मुदत ठेवी विविध बँकांमध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत. या मुदत ठेवींवरून सध्याच्या स्थितीचा अंदाज बांधता येतो. याच ठेवींमधून कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यात येतात. मुंबईच्या शहर आणि उपनगरात सुरू असलेल्या विकासकामांसाठी तसेच प्रकल्पांसाठी मुदत ठेवी वापरल्या जात आहेत. रस्त्यांची काँक्रीटीकरणाची कामे, रस्ते, पूल, वर्सोवा दहिसर सागरीकिनारा मार्ग आणि दहिसर-भाईंदर जोड रस्ता, गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता असे मोठे प्रकल्प सध्या सुरू आहेत..CM Devendra Fadnavis: ठाकरे बंधू मुंबई वगळता अन्यत्र एकत्र येणार नाहीत! मुख्यमंत्र्यांचे पालिका निवडणुकांबाबत भाकीत.या प्रकल्पासाठी या ठेवी वापरल्या जात असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली. महायुतीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे हाती घेण्यात आल्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर ताण आला आहे. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुदत ठेवी घटल्याचा विरोधक प्रचाराचा मुद्दा बनवण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि पालिका प्रशासन त्यामुळे टीकेचे लक्ष बनण्याची शक्यता आहे..मुंबई महापालिकेचे विविध विकास प्रकल्प सुरू आहेत. मुंबईकरांच्या सेवा सुविधांसाठी या निधीतून खर्च होत आहे. विकासासाठी हा निधी वापरला पाहिजे. त्यात काही गैर नाही.- रवी राजा, उपाध्यक्ष, भाजप, मुंबई.पालिकेच्या मुदत ठेवी शहराच्या विकासकामांसाठी वापरल्या जात आहेत. त्या ठेवी तात्पुरत्या स्वरूपात काढल्या जातात. विकास प्रकल्प पूर्ण झाल्यास त्या ठेवी पूर्ववत होतील.- भालचंद्र शिरसाट, प्रवक्ते, भाजप.Professor Recruitment: प्राध्यापक भरती रखडली! ९९ टक्के उमेदवार अपात्र; जाचक अटीचा फटका.विकासाच्या नावाने पालिकेच्या मुदत ठेवींचा गैरवापर होत आहे. महायुतीच्या लोकप्रतिनिधींना विकास निधी वाटला जात आहे. महाविकास आघाडीच्या लोकप्रतिनिधींना तो दिला जात नाही. प्रशासनाकडून सापत्न वागणूक दिली जात आहे. महायुती या ठेवी संपवायला निघाले आहेत. आतापर्यंत १२ हजार कोटी ठेवी घटल्या. उद्या पालिकेची तिजोरी रिकामी झालेली दिसेल.- राखी जाधव, अध्यक्षा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष, मुंबई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.