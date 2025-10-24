मुंबई

BMC Election: मुदत ठेवींत १२ हजार कोटींची घट! आगामी पालिका निवडणुकीत ठरणार प्रचाराचा मुद्दा

Maharashtra Politics: मुंबई महापालिकेच्या मुदत ठेवीत घट झाली आहे. याबाबत पालिका वर्तुळात चिंता व्यक्त केली जात आहे.
BMC

Mumbai environmental update

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : गेल्या काही वर्षांत मुंबई महापालिकेच्या मुदत ठेवी ९१ हजार कोटींवरून ७९ हजार ४९८ कोटींवर आल्या आहेत. या मुदत ठेवी १२ हजार १९२ कोटींनी घटल्याने पालिका वर्तुळात चिंता व्यक्त होत आहे. या मुदत ठेवी पालिका निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा ठरण्याची दाट शक्यता आहे.

