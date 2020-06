मुंबई पालिकेनं नितेश राणेंच्या ट्विटला 'असं' दिलं सडेतोड उत्तर

मुंबई- कोरोना व्हायरसचा कहर अजून सुरुच आहे. मुंबई शहरात या व्हायरसचा जास्त प्रार्दुभाव आहे. मुंबईत दिवसेंदिवस कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढताना दिसतोय. कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी प्रशासन विविध पातळीवर प्रयत्न करत आहेत. मुंबई पालिकेनं शहरातल्या अनेक भागात आयसोलेशन केंद्र आणि क्वारंटाईन सेंटर उभारले आहेत. त्या त्या केंद्रात रुग्णांना ठेवण्यात आहे. अशातच वरळीतल्या NSCI क्लबमध्ये 650 बेड्सची क्षमता असलेलं आयसोलेशन सेंटर आहे. आता याच आयसोलेशन सेंटरमधील एक व्हिडिओ भाजप आमदार नितेश राणे यांनी ट्विट करुन शेअर केला होता. त्यावर मुंबई महापालिकेनं सडेतोड उत्तर दिलं. इतकंच काय तर पालिकेच्या ट्विटला ही नितेश राणेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

नितेश राणे यांनी NSCI क्लबमधील एक व्हिडिओ पोस्ट केला. या व्हिडिओत रुग्ण लुंगी डान्स या गाण्यावर नाचताना दिसत आहेत. या व्हिडिओ शेअर करुन त्यांनी एनएससीआय बॅडमिंटन कोर्ट !!!

या सर्वांवर कोण नजर ठेवून आहे किंवा

नाईट लाईफ अजूनही चालू आहे ??

Sir, this is not a video from NSCI nor is any badminton court being used for COVID facility there. Please check the camera grabs with time & date for clarity. We wish good health & joy to all those fighting COVID-19. https://t.co/psdSnkAxGr pic.twitter.com/WvpeYNCxTn

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) June 11, 2020