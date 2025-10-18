मुंबईतील पारधी वाड्याच्या रहिवाशांचा पाण्यासाठी संघर्ष संपला! तीस वर्षांनंतर हक्काचे पाणी मिळाले, प्रकरण काय?

मुंबई : मुंबईतील रे रोड परिसरातील पारधी वाडा येथील सुमारे ३० कुटुंबियांच्या तीन दशकांच्या संघर्षाला अखेर यश आले आहे. या रहिवाशांना हक्काचे आणि कायदेशीर पाणी मिळू लागले आहे. मुंबई महापालिकेच्या ‘सर्वांसाठी पाणी’ या धोरणाअंतर्गत मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीवर वास्तव्य करणाऱ्या या कुटुंबांना मुंबई महापालिकेकडून अधिकृत जलजोडणी देण्यात आली आहे..सर्वांसाठी पाणी धोरणानुसार झोपडपट्टीतील रहिवाशांना अधिकृत पाणी जोडणी करून दिली जातो आहे. आतापर्यंत मुंबईतील काही झोपडपट्टयांमधील २२ हजार कुटुंबीयांना पाणी जोडणी करून देण्यात आली आहे. रे रोड येथील पारधी वाड्यात शुक्रवारी जलजोडणी करून मिळाली आहे. या जलजोडणीचे उद्घाटन स्थानिक नगरसेवक सचिन पडवळ आणि पाणी हक्क समितीच्या संघटिका अक्षता बोले यांच्या हस्ते पार पडले. या उपक्रमात स्थानिक रहिवाशांनी सहभाग घेऊन आनंद व्यक्त केला..Local Megablock: दिवाळीतही मेगाब्लॉकची अडचण! लोकलसह अनेक गाड्यांवर परिणाम; प्रवाशांचा होणार खोळंबा.सप्टेंबर २०२४ मध्ये पाणी हक्क समितीच्या मदतीने एफ-साऊथ विभागाकडे अर्ज सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि मुंबई महापालिकेशी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. या प्रयत्नांना माजी नगरसेवक तसेच स्थानिक रहिवाशांच्या सक्रिय सहभागाने यश मिळाले. मागील चाळीस वर्षांत कधी विचारही केला नव्हता की आमच्या घरी कायदेशीर पाणी मिळेल. आज घरासमोर हक्काचे पाणी मिळाले, ही आमच्यासाठी दिवाळीची भेटच आहे, असे स्थानिक रहिवासी माया पवार, कविता बनारसी आणि यंगा चव्हाण यांनी समाधान व्यक्त करताना सांगितले..सर्वांसाठी पाणी या धोरणाअंतर्गत समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत पाणी पोहोचवण्याचा आमचा निर्धार आहे. हा पारधी वाड्यातील यशस्वी उपक्रम त्याच दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. या उपक्रमामुळे रे रोड परिसरातील पारधी वाडा वस्तीतील नागरिकांना केवळ पाण्याचा हक्कच नव्हे, तर नागरी सन्मानही प्राप्त झाला आहे,- अक्षता बोले, संघटक, पाणी हक्क समिती.Mumbai News: दहा हजार हेक्टर कांदळवनांची जमीन वन विभागाला हस्तांतरित करा, उच्च न्यायालयाचे आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.