मुंबई

Mumbai News: पालिकेच्या वीज प्रकल्‍पांना वेग! जल, सौरऊर्जा, कचऱ्यापासून निर्मिती; लवकरच कार्यान्वित

Solar panel: मुंबई महापालिका विद्युत निर्मितीच्या क्षेत्रात पाऊल टाकत असून लवकरच प्रकल्प सुरू होणात आहे. या प्रकल्पाद्वारे महापालिकेकडून वीज खर्चात बचत करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
solar panel
solar panelSakal
विष्णू सोनवणे
Updated on

मुंबई : जलविद्युत, सौरऊर्जा आणि कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचे प्रकल्प उभारून मुंबई महापालिका विद्युत निर्मितीच्या क्षेत्रात पाऊल टाकत आहे. मध्य वैतरणा धरण आणि देवनार डम्पिंग ग्राउंड येथे विद्युतनिर्मितीचे प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
Mumbai
Municipal administrators
Solar Panel
solar energy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com