मुंबई : जलविद्युत, सौरऊर्जा आणि कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचे प्रकल्प उभारून मुंबई महापालिका विद्युत निर्मितीच्या क्षेत्रात पाऊल टाकत आहे. मध्य वैतरणा धरण आणि देवनार डम्पिंग ग्राउंड येथे विद्युतनिर्मितीचे प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरू आहेत..मुंबई महापालिका मध्य वैतरणा धरणावर १०० मेगावॉट क्षमतेचा संकरित ऊर्जा प्रकल्प उभारत आहे. यात २० मेगावॉटचा जलविद्युत प्रकल्प आणि ८० मेगावॉटचा तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प यांचा समावेश आहे. हा प्रकल्प खासगी कंपनीमार्फत राबवण्यात येत असून, त्यामुळे पालिकेची वीज खर्चात बचत होणार आहे. मुंबई महापालिकेला पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी लागणारी वीज महागडी आहे. या प्रकल्पाद्वारे महापालिकेकडून ऊर्जानिर्मिती करून वीज खर्चात बचत करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. दरवर्षी सुमारे २०८ दशलक्ष युनिट वीजनिर्मिती अपेक्षित आहे..या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक जागेची परवानगीही प्राप्त झाली आहे. राज्य सरकारने ४.९० हेक्टर राखीव वनजमीन पालिकेकडे देण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे आता वीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात केली जाणार आहे. .मुंबई महापालिकेचा देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीच्या प्रकल्पावर काम सुरू आहे. हा प्रकल्प कचऱ्यापासून वीज निर्माण करेल, ज्याचा वापर महापालिका कार्यालये आणि रस्त्यांवरील विजेसाठी केला जाईल. २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे पालिका प्रशासनाचे नियोजन आहे..देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर २० दशलक्ष मेट्रिक टन जुना कचरा जमा झाला आहे या कचऱ्याचे बायोमायक्रोनिंग केले जात आहे. येथे सुमारे एक हजार टन प्रतिदिन इतक्या घनकचऱ्यापासून बायो सीएनजी प्रकल्पासाठी महानगर गॅस लिमिटेड यांच्यासोबत सामंजस्य करार केला आहे.