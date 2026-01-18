BMC Mayor: मुंबई महानगरपालिकेला महापौर कधी मिळणार? तारखेबाबत मोठी अपडेट आली समोर, राजकीय हालचाली सुरू

महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांचे निकाल लागले आहेत. या निवडणुकांमध्ये भाजपने अपवादात्मक कामगिरी केली. सर्वांचे लक्ष मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीवर आहे. कारण महायुतीने येथे बहुमत मिळवले आहे. परिणामी एकनाथ शिंदे गट अडीच वर्षांसाठी महापौरपदाची मागणी करत आहे. त्याला प्रतिसाद म्हणून शिंदे गटातील सर्व नगरसेवकांना एका हॉटेलमध्ये हलवण्यात आले आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोसला रवाना झाले आहेत. महापौरपदाच्या निवडणुकीबाबत अंतिम निर्णय त्यांच्या परतल्यानंतरच घेतला जाईल. ते जागतिक आर्थिक मंचाच्या वार्षिक परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. राज्यात अधिकाधिक आर्थिक गुंतवणूक आकर्षित करणे हे राज्य सरकारचे ध्येय आहे. मुख्यमंत्री २५ जानेवारी रोजी मुंबईत परततील असे वृत्त आहे. त्यांच्या आगमनानंतरच महापौरपदाची निवड निश्चित केली जाईल. .BMC Result: मुंबई पालिकेत मुस्लिम प्रतिनिधित्व घटले; काँग्रेसचे १४, तर एमआयएमचे सात नगरसेवक विजयी .याचा अर्थ मुंबईच्या महापौरपदाची निवड करण्यासाठी एका आठवड्यापेक्षा जास्त वेळ लागेल. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेने (शिंदे) २९ जागा जिंकल्या. त्यामुळेच शिंदे गटातील अनेक नगरसेवक गेल्या अडीच वर्षांपासून महापौरपदाची मागणी करत आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी अद्याप याबाबत अधिकृत निवेदन दिले नसले तरी, सर्व २९ नगरसेवकांना ताज हॉटेलमध्ये हलवण्यात आले आहे..KDMC Mayor: सत्तेच्या सारिपाटसाठी जोरदार रस्सीखेच! केडीएमसीत मोठा भाऊ कोण? युतीतूनच संघर्षाचा नवा अध्याय.मुंबईच्या २२७ सदस्यीय बीएमसीमध्ये भाजपने ८९ जागा जिंकल्या, तर बहुमताचा आकडा ११४ आहे. जर भाजपने महापौरपदाची निवडणूक जिंकली, तर त्यांना २५ नगरसेवकांची आवश्यकता असेल, तर शिंदे यांच्याकडे २९ नगरसेवक आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निकालानंतर शनिवारी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली. दोन्ही उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. एकनाथ शिंदे यांची अनुपस्थिती आजारपणामुळे असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.