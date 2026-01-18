मुंबई

BMC Mayor: मुंबई महानगरपालिकेला महापौर कधी मिळणार? तारखेबाबत मोठी अपडेट आली समोर, राजकीय हालचाली सुरू

Mumbai New Mayor Date: महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीनंतर मुंबई महानगरपालिकेतील महापौरपदाच्या राजकीय हालचाली तीव्र होत आहेत. याचा निर्णय लवकरच होणार आहे.
महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांचे निकाल लागले आहेत. या निवडणुकांमध्ये भाजपने अपवादात्मक कामगिरी केली. सर्वांचे लक्ष मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीवर आहे. कारण महायुतीने येथे बहुमत मिळवले आहे. परिणामी एकनाथ शिंदे गट अडीच वर्षांसाठी महापौरपदाची मागणी करत आहे. त्याला प्रतिसाद म्हणून शिंदे गटातील सर्व नगरसेवकांना एका हॉटेलमध्ये हलवण्यात आले आहे.

