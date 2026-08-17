BMC: शुद्ध हवेसाठी हायपरलोकल सेन्सर्स, प्रदूषणावर मात करण्यासाठी महापालिकेचा नवा प्लॅन

मुंबई : मुंबई शहरातील हवेची गुणवत्ता (एक्यूआय) अचूकपणे मोजण्यासाठी आणि प्रदूषणावर मात करण्यासाठी महापालिकेने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) व प्रगत तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला आहे. महापालिकेने 'मानस' प्रकल्पांतर्गत आयआयटी कानपूर आणि आयआयटीएम पुणे या संस्थांच्या सहकायनि 'एअरवाईज' ही अत्याधुनिक हवा गुणवत्ता अंदाज प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून शहरात तब्बल ७५ ठिकाणी 'हायपरलोकल सेन्सर्स' बसवले जाणार आहेत..'हायपरलोकल सेन्सर्स' या तंत्रज्ञानाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे हे सेन्सर्स प्रशासनाला तब्बल ७२ तास (तीन दिवस) आधीच विशिष्ट भागातील प्रदूषणाचा अचूक अंदाज देतील. सध्या शहरात काही ठरावीक ठिकाणीच हवा गुणवत्ता मापन केंद्रे आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण प्रभागातील किंवा गल्लीबोळातील प्रदूषणाची खरी माहिती मिळत नव्हती; मात्र नवीन ७५ हायपरलोकल सेन्सर्समुळे गल्लीबोळातील आणि मायक्रो-लेव्हलवरील प्रदूषणाचा डाटा रिअल टाईममध्ये उपलब्ध होईल..Mumbai Navy Sailor Family Death: नौदलाच्या खलाशासह पत्नी अन् २ मुलांचे मृतदेह आढळले घरात, २ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा समावेश.धोरणात्मक उपाययोजनाएआय प्रणालीद्वारे मिळणाऱ्या आकडेवारीच्या आधारे पालिका प्रशासनाला ज्या भागात प्रदूषण जास्त असेल, तिथे तातडीने धुळीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पाण्याचे फवारे मारणे, बांधकाम ठिकाणी स्मोक गन वापरणे आणि वाहतूक वळवणे यांसारख्या धोरणात्मक उपाययोजना पूर्वकल्पनेने करता येतील. मुंबईकरांनाही या माहितीच्या आधारे आपल्या दैनंदिन प्रवासाचे नियोजन करता येईल. तंत्रज्ञानाचा असा प्रभावी वापर करून हवा शुद्धीकरणाचा प्रयत्न करणारे मुंबई हे देशातील अग्रणी शहर ठरेल..Mira Road Metro Slab Collapse: अनर्थ टळला! स्कूल बस पुढे गेली अन् मीरा-भाईंदर मेट्रो कामादरम्यान स्लॅब कोसळला; VIDEO VIRAL .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.