Mumbai: रुग्णाला रक्ताची गरज, बेड नाही म्हणत उपचार नाकारले; मुंबईतील मोठ्या रुग्णालयातील धक्कादायक प्रकार

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या घाटकोपर येथील मुक्ताबाई रुग्णालयात आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी घटना समोर आली आहे. तीव्र रक्तक्षय झालेल्या आणि तातडीने रक्ताची गरज असलेल्या रुग्णाला 'बेड उपलब्ध नाही' या कारणावरून दाखल करून घेण्यास नकार दिल्याचा आरोप रुग्णाच्या नातेवाइकांनी केला आहे. मुक्ताबाई रुग्णालयाचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अजित कवठेकर यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत..डॉ. अजित कवठेकर यांनी सांगितले की, 'रुग्ण गंभीर अवस्थेत असेल आणि त्यांना लागणारे उपचार रुग्णालयात उपलब्ध नसतील, तर मोठ्या रुग्णालयांमध्ये रेफर केले जाते, पण रुग्णांना उपचार नाकारले जात नाहीत. ११७ खाटांचे रुग्णालय असून, सर्व खाटा वेगवेगळ्या विभागांना दिल्या आहेत. अनेकदा रुग्णांना अति काळजी महत्त्वाची असते. अशा वेळी त्यांना रेफर केले जाते.'.दरम्यान, मुक्ताबाई हे महत्त्वाचे उपनगरीय रुग्णालय असून, काही विभाग वगळता रुग्णभार तुलनेने कमी असतानाही गंभीर रुग्णाला दाखल न करणे धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे. गरज भासल्यास अतिरिक्त बेडची व्यवस्था किंवा इतर वॉर्डमध्ये समायोजन करणे शक्य असताना रुग्णाला परत पाठवण्यात आल्याने संताप व्यक्त होत आहे..डॉक्टरांनाही आता 'केवायडी' बंधनकारक !राज्यातील सर्व नोंदणीकृत डॉक्टरांसाठी आता 'केवायडी' अर्थात 'नो युवर डॉक्टर' प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने (एमएमसी) यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.'एमएमसी'चे प्रशासक डॉ. विंकी रूघवानी यांनी सांगितले, की डॉक्टरांच्या पडताळणीसाठी आणि बोगस डॉक्टरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही प्रणाली प्रभावी ठरणार आहे. यापूर्वीही क्यूआर कोडची सुविधा उपलब्ध होती; मात्र आता ती सक्तीची करण्यात आली आहे.