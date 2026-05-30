मुंबई

Mumbai: रुग्णाला रक्ताची गरज, बेड नाही म्हणत उपचार नाकारले; मुंबईतील मोठ्या रुग्णालयातील धक्कादायक प्रकार

Muktabai Hospital : मुंबईतील मोठ्या रुग्णालयात बेड नाही म्हणत रुग्णाला उपचारासाठी नाकारल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे रुग्णालयात आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Muktabai Hospital

Muktabai Hospital

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या घाटकोपर येथील मुक्ताबाई रुग्णालयात आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी घटना समोर आली आहे. तीव्र रक्तक्षय झालेल्या आणि तातडीने रक्ताची गरज असलेल्या रुग्णाला 'बेड उपलब्ध नाही' या कारणावरून दाखल करून घेण्यास नकार दिल्याचा आरोप रुग्णाच्या नातेवाइकांनी केला आहे. मुक्ताबाई रुग्णालयाचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अजित कवठेकर यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.

Loading content, please wait...
Hospital
Mumbai
health