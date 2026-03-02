मुंबई
Mumbai Traffic: मुंबईकरांचा प्रवास होणार सुसाट! वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पालिकेचा ६ हजार कोटींचा 'मास्टर प्लॅन'
Smart Parking App : मुंबईतील वाढती वाहनसंख्या आणि त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पालिकेने 'मास्टर प्लॅन' तयार केला आहे. प्रशासनाने अत्याधुनिक ‘स्मार्ट पार्किंग ॲप’ विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई : मुंबईतील वाढती वाहनसंख्या आणि त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पालिकेने कंबर कसली आहे. शहरात ३८,००० हून अधिक वाहने उभी राहतील एवढी अवाढव्य पार्किंग व्यवस्था आणि अत्याधुनिक ‘स्मार्ट पार्किंग ॲप’ विकसित करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूदही करण्यात आली आहे.