Mumbai News: राजकीय बॅनर्सनी मुंबई विद्रुप, कारवाईकडे पालिकेचे दुर्लक्ष!

मुंबई : नवरात्र आणि गणेशोत्सवाच्या काळात शहरात ठिकठिकाणी लावलेले धार्मिक बॅनर, पोस्टर अजूनही पूर्णपणे उतरलेले नाहीत. तोच आता पुन्हा मुंबई राजकीय बॅनर्स आणि पोस्टरांनी गच्च भरली आहे. या सर्व प्रकाराकडे पालिका प्रशासनाने डोळेझाक केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने वारंवार दिलेल्या सूचना आणि इशाऱ्यानंतरही शहरात अवैधरित्या बॅनर–पोस्टर लावण्याचे प्रकार थांबलेले नाही..शहरातील अनेक ठिकाणी लावण्यात आलेल्या या नव्या राजकीय बॅनरांवर कुठेही क्यूआर कोड दिसत नाही. पालिकेकडून परवानगी घेऊन जे बॅनर लावले जातात त्यावर हा कोड बंधनकारक असतो. या कोडमध्ये बॅनर लावणाऱ्याचे नाव, जागेची माहिती आणि परवानगी कालावधी याची सविस्तर माहिती असते. मात्र या वेळी शहरात जे पोस्टर लावले गेले आहेत ते पूर्णपणे अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे..चक्रीवादळांना विचित्र नावे का देतात? वाचा कारण....छटपुजेच्या निमित्ताने तसेच राजकीय नेत्यांच्या कार्यक्रमांचे बॅनर मुंबई बाहेर झळकत आहेत. पालिकेच्या जाहिरात आणि होर्डिंग विभागावरच अवैध बॅनर–पोस्टर हटवण्याची जबाबदारी आहे. पण संबंधित अधिका-यांचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे..मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेक वेळा अवैध बॅनर–पोस्टरविरोधात कठोर पावले उचलण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत. मात्र तरीही राजकीय पक्षांकडून अवैधरित्या बॅनर–पोस्टर लावण्याचे प्रकार कमी झालेले नाही. सध्या मुंबईच्या विविध भागात राजकीय तसेच धार्मिक बॅनर्सवर अद्याप कारवाई झालेली नसल्याची स्थिती आहे..Mumbai News: मुंबईकरांच्या सेवेत १५७ नव्या इलेक्ट्रिक बेस्ट बस, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन .न्यायालयाच्या आदेशानंतरही बॅनर्स, पोस्टर कायमगणेशोत्सव, नवरात्र आणि आता राजकीय कार्यक्रमांच्या निमित्ताने हजारोंच्या संख्येने लावलेले बॅनर–पोस्टर वेळेत हटवण्यात पालिका अपयशी ठरत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही जर मुंबईत अवैध बॅनर–पोस्टर कायम राहत असतील, तर कारवाई करणार कोण? हा प्रश्न पुन्हा एकदा मुंबईकरांकडून विचारला जातो आहे..