मुंबई-नाशिक हायवेवर अपघात, एकाच कुटुंबातल्या चौघांचा मृत्यू, देवदर्शनाहून परतताना २ वर्षांपूर्वी जळालेल्या ट्रकला गाडीची धडक

मुंबई नाशिक महामार्गावर शहापूर तालुक्यात भीषण अपघात झालाय. या अपघातात मुंबईतील चौघांचा मृत्यू झाला असून ६ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. मृत्यू झालेल्यांमध्ये दोन लहान मुलांचा समावेश असल्याची माहिती समजते. शहापूर तालुक्यातील अटगावजवळ हा अपघात झाला आहे. अपघातानंतर महामार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या..अपघातग्रस्त कुटुंब मुंबईतल्या जोगेश्वरी इथले होते. ते कुटुंबासह त्र्यंबकेश्वरला गेले होते. देवदर्शनाहून परतताना अटगावजवळ रस्त्याच्या कडेला असलेल्या ट्रकला गाडीने जोराची धडक दिली. हा ट्रक दोन वर्षांपूर्वी जळाला होता आणि तसाच रस्त्याच्या कडेला होता..अपघात इतका भीषण होता की गाडीतील चौघांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांमध्ये दोन चिमुकल्यांचा समावेश आहे. तर ६ जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर शहापूर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अपघातात श्रीराम जैस्वाल, आयुष जैस्वाल, लाडो जैस्वाल आणि सुरज जैस्वाल यांचा मृत्यू झाला आहे..अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातग्रस्तांना उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले. यातील गंभीर प्रकृती असलेल्या चौघांचा मृत्यू झाला असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. तर इतरांवर उपचार सुरू आहेत..IPS बुशरा बानो कोण? इन्शाल्लाह म्हटल्यानं वाद, तक्रारीनंतर तडकाफडकी बदली.मुंबई नाशिक महामार्गावर या अपघातामुळे मुंबईच्या दिशेनं जाणारी वाहतूक ठप्प झाली होती. पोलिसांनी महामार्गावर असलेली अपघातग्रस्त वाहने क्रेनच्या सहाय्याने बाजूला केली. या अपघाताची नोंद पोलिसात झाली असून अधिक तपास करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.