मुंबई

मुंबई-नाशिक हायवेवर अपघात, एकाच कुटुंबातल्या चौघांचा मृत्यू, देवदर्शनाहून परतताना २ वर्षांपूर्वी जळालेल्या ट्रकला गाडीची धडक

Mumbai Nashik Highway Accident मुंबई नाशिक महामार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झालाय. तर ६ जण जखमी झाले आहेत. सर्वजण मुंबईतल्या जोगेश्वरी इथले राहणारे आहेत.
Mumbai Nashik Highway Accident

Mumbai Nashik Highway Accident

Esakal

सूरज यादव
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मुंबई नाशिक महामार्गावर शहापूर तालुक्यात भीषण अपघात झालाय. या अपघातात मुंबईतील चौघांचा मृत्यू झाला असून ६ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. मृत्यू झालेल्यांमध्ये दोन लहान मुलांचा समावेश असल्याची माहिती समजते. शहापूर तालुक्यातील अटगावजवळ हा अपघात झाला आहे. अपघातानंतर महामार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.

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