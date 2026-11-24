Mumbai NSCI Club Food Licence Suspended: मुंबईतील प्रसिद्ध नॅशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया (NSCI) च्या किचनमध्ये अस्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन आढळून आले आहे. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) केलेल्या तपासणीत मुख्य किचनमध्ये माशा, तर वॉशबेसिन परिसरात झुरळे आढळली. या प्रकरणी FDAने २३ नोव्हेंबरपासून क्लबचा खाद्य परवाना तात्काळ निलंबित केला आहे..FDAच्या तपासणीत किचनमधील ड्रेनेजमध्ये झुरळे रोखण्यासाठी आवश्यक ट्रॅप लावण्यात आले नसल्याचे समोर आले. स्टोअर रूम आणि परिसरातील कोपऱ्यांमध्ये अन्नाचा कचरा साचला होता. अन्न तयार करण्याच्या जागेजवळ उघड्या कचरापेट्या ठेवण्यात आल्या होत्या. तसेच कच्चा माल आणि तयार अन्नपदार्थ योग्य तापमानात व स्वच्छ वातावरणात साठवले जात नव्हते..FDA Crime : लोणी काळभोरमध्ये बेकायदेशीर सुगंधित तंबाखू उत्पादन केंद्रावर छापा; ११ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.क्लबच्या कोल्ड स्टोरेजमध्ये योग्य व्यवस्था नव्हती, तर स्टोअर रूममधील डब्यांवर आवश्यक लेबल लावण्यात आले नव्हते. भिंती आणि छतावरून रंगाचे किंवा इतर पदार्थांचे कण पडत होते. फरशी अस्वच्छ होती, तर एक्झॉस्ट फॅनवर धूळ आणि घाण साचली होती.तपासणीदरम्यान स्वच्छतेचे वेळापत्रक, उपकरणे स्वच्छ केल्याच्या नोंदी आणि कच्च्या मालाच्या खरेदीची बिलेही सादर करण्यात आली नाहीत. खाद्यपदार्थ हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झालेले नव्हते. काही कर्मचारी हातमोजे न घालताच काम करत होते. ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणाही उपलब्ध नव्हती..NSCI क्लबव्यतिरिक्त ब्रिटिश ब्रूइंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या रेस्टॉरंट आणि बारचा खाद्य परवानाही २१ नोव्हेंबर रोजी तात्काळ निलंबित करण्यात आला. अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुंबईतील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, बेकरी आणि खाद्यपदार्थ निर्मिती केंद्रांसह एकूण सहा आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत..Tukaram Mundhe FDA Action Pune : भेसळखोरांचे धाबे दणाणले! अन्न नमुन्यांचे अहवाल आता १४ दिवसांत येणार; जिममधील 'प्रोटीन पावडर' विक्रीवरही तुकाराम मुंढेंचा कडक इशारा.मुंबईप्रमाणेच पुणे विभागातही FDAने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. स्वच्छतेच्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन केल्याप्रकरणी विभागातील २१ खाद्य आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. अन्नपदार्थांची सुरक्षित साठवणूक, परिसरातील स्वच्छता आणि खाद्यपदार्थ हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याबाबत FDAने तपासणी केली. या कारवाईमुळे खाद्य व्यवसायांमधील स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षेच्या नियमांच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.