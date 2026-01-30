Mumbai Traffic: रोज ट्रॅफिकमध्ये अडकणाऱ्या मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी, आजपासून मोठा बदल! पार्किंगसाठीही कठोर अट

मुंबई शहरातील वाढत्या वाहतूक समस्या आणि रस्त्यावरील सुरक्षेच्या मुद्द्यांना सामोरे जाण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी अवजड वाहनांच्या चालविण्यावर कडक निर्बंध घातले आहेत. हे बदल १ फेब्रुवारीपासून अमलात येणार असून, शहरातील दैनंदिन प्रवास अधिक सुरळीत आणि सुरक्षित करण्याचा उद्देश त्यामागे आहे..अवजड वाहनांना प्रवेशबंदीवाहतूक पोलिसांच्या नव्या आदेशानुसार, शहरात सकाळी ८ ते ११ आणि संध्याकाळी ५ ते ९ या व्यस्त काळात अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी असेल. या वेळेत रस्त्यांवर वाहनांची गर्दी सर्वाधिक असते, ज्यामुळे मोठ्या वाहनांच्या येण्याने अपघातांचा धोका आणि ट्रॅफिक जामची शक्यता वाढते. अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, शहरातील वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे आणि सध्या चालू असलेल्या विविध विकासकामांमुळे रस्त्यांवर दबाव वाढला आहे. अशा परिस्थितीत अवजड वाहने, जी कमी वेगाने चालतात, इतर वाहनचालक, दुचाकीस्वार आणि चालकांसाठी अडचणी निर्माण करतात..दक्षिण मुंबईसाठी हे नियम आणखी कडकदक्षिण मुंबईसाठी हे नियम आणखी कडक करण्यात आले आहेत. या भागात सकाळी ७ ते मध्यरात्री १२ पर्यंत सर्व अवजड वाहनांना, ज्यात लक्झरी बससुद्धा समाविष्ट आहेत, पूर्णपणे प्रवेश नाकारला जाईल. केवळ अत्यावश्यक वस्तू वाहून नेणाऱ्या वाहनांना अपवाद म्हणून परवानगी मिळेल. अवजड वाहनांना दक्षिण मुंबईत फक्त मध्यरात्री १२ ते सकाळी ७ या काळातच येण्याची मुभा असेल. प्रवासी वाहून नेणाऱ्या लक्झरी बसांना शहरात येण्यास परवानगी असली तरी दक्षिण मुंबईत निर्बंधित वेळेत प्रवेश मिळणार नाही. याशिवाय, ईस्टर्न फ्रीवेवर बस वगळता इतर अवजड वाहनांना चोवीस तास बंदी कायम राहील..Mumbai Thane Traffic Update : मुंबई -ठाणे वाहतूक कोंडी संपणार! दिड तासांचा प्रवास २५ मिनीटांत, मुंबई महापालिकेचा नवा प्लॅन असा.काही वाहनांना या निर्बंधांपासून सूटकाही वाहनांना या निर्बंधांपासून सूट देण्यात आली आहे. यात भाजीपाला, दूध, ब्रेड, बेकरी उत्पादने, पिण्याचे पाणी, पेट्रोल, डिझेल आणि रॉकेल यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणारी वाहने येतात. तसेच, रुग्णवाहिका, शालेय बस आणि सरकारी किंवा अर्ध-सरकारी वाहनांना कोणत्याही वेळेच्या मर्यादेशिवाय चालविण्याची मोकळीक असेल. या सूटमुळे अत्यावश्यक सेवा प्रभावित होणार नाहीत, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..इतर प्रवाशांचा वेळ वाया जातोवाहतूक विभागाचे सहआयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितले की, "व्यस्त वेळेत रस्त्यांवर येणारा भार कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. अवजड वाहने जास्त जागा घेतात आणि कमी वेगाने धावतात, ज्यामुळे इतर प्रवाशांचा वेळ वाया जातो. या बदलांमुळे वाहतूक अधिक कार्यक्षम होईल.".पार्किंगसाठीही नवे कठोर नियमयाशिवाय, अवजड वाहनांच्या पार्किंगसाठीही नवे कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. अशी वाहने आता फक्त खासगी किंवा भाड्याच्या पार्किंग जागेत किंवा अधिकृत पे-अँड-पार्क क्षेत्रातच थांबवता येतील. सार्वजनिक रस्त्यांवर पार्किंग करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा केंद्राजवळ फक्त दोन पाण्याच्या टँकरनाच थांबण्याची परवानगी असेल..नियम अंतिम स्वरूपात अमलातहे आदेश प्रथम सप्टेंबर २०१७ मध्ये मसुदा स्वरूपात जारी करण्यात आले होते. त्यावर नागरिकांकडून सूचना आणि आक्षेप मागवले गेले. प्राप्त झालेल्या प्रतिसादांचा अभ्यास करून आणि मुंबईच्या मर्यादित रस्त्यांवरील वाढत्या दबावाचे मूल्यमापन करून आता हे नियम अंतिम स्वरूपात अमलात आणले जात आहेत..Mumbai News : मुंबईच्या वायु प्रदुषणाची क्रिकेटपटूंना धास्ती! Sarfaraz Khan सह अनेक जणं 'मुखपट्टी' घालून खेळायला उतरले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.