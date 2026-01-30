मुंबई

Mumbai Traffic: रोज ट्रॅफिकमध्ये अडकणाऱ्या मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी, आजपासून मोठा बदल! पार्किंगसाठीही कठोर अट

Mumbai Implements New Heavy Vehicle Traffic Restrictions : मुंबईतील वाहतुकीबाबत आजपासून एक महत्त्वाचा निर्णय अमलात आला आहे. सकाळ-संध्याकाळच्या प्रवासावर थेट परिणाम करणारे नवे नियम लागू झाले असून काही वाहनांसाठी कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
मुंबई शहरातील वाढत्या वाहतूक समस्या आणि रस्त्यावरील सुरक्षेच्या मुद्द्यांना सामोरे जाण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी अवजड वाहनांच्या चालविण्यावर कडक निर्बंध घातले आहेत. हे बदल १ फेब्रुवारीपासून अमलात येणार असून, शहरातील दैनंदिन प्रवास अधिक सुरळीत आणि सुरक्षित करण्याचा उद्देश त्यामागे आहे.

