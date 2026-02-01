मुंबई

मुंबईत आजपासून नवी वाहतूक नियमावली, अवजड वाहनं ते पार्किंगसाठी कडक नियम

Mumbai New Traffic Rule सकाळी ८ ते ११ आणि सायंकाळी ५ ते रात्री ९ यावेळेत मुंबईत अवजड वाहनांना प्रवेश दिला जाणार नाही. खासगी प्रवासी बसगाड्यांना शहरात परवानगी असेल, मात्र दक्षिण मुंबईत प्रवेशबंदी असणार आहे.
Mumbai Introduces New Traffic Rules For Heavy Vehicles

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी १ फेब्रुवारीपासून शहरात नवी वाहतूक नियमावली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अवजड वाहनांच्या मुंबईतील प्रवेशावर कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. नव्या वाहतूक पोलिसांच्या आदेशानुसार, सकाळी ८ ते ११ आणि सायंकाळी ५ ते रात्री ९ यावेळेत मुंबईत अवजड वाहनांना प्रवेश दिला जाणार नाही.

