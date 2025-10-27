Mumbai News: कुर्ला स्थानकाचा चेहरामोहरा बदलणार! २ महिन्यात उन्नत रेल्वे प्रकल्प पूर्ण होणार; कसा असेल आराखडा?

नितीन बिनेकरमुंबई : कुर्ला रेल्वेस्थानक परिसरातील उन्नत रेल्वेमार्ग प्रकल्पाला अखेर गती मिळाली आहे. काही वर्षांपासून जमीन आणि जागेच्या अडचणींमुळे ठप्प झालेले काम आता पुन्हा सुरू होत आहे. रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे ४१० मीटर लांबीचा रॅम्प बांधकामासाठी तयार असून दोन्ही बाजूंची जागा पूर्णपणे मोकळी करण्यात आली आहे. या टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण उन्नत रेल्वेमार्गाचा आराखडा वेगाने आकार घेईल..कुर्ला रेल्वेस्थानक हे मुंबईच्या मध्य आणि हार्बर रेल्वेमार्गावरील एक महत्त्वाचे जंक्शन आहे. येथे दररोज अंदाजे चार ते पाच लाख प्रवासी ये-जा करतात. स्थानकातील अरुंद प्लॅटफॉर्म आणि जुन्या पादचारी पुलांमुळे प्रवाशांना हालचाल करताना मोठा त्रास होत होता. गर्दीच्या वेळी सुरक्षेचा धोका निर्माण होत असे. .Mumbai News: धारावीकरांना सर्वेक्षण संधी! डीआरपीची विशेष मोहीम; 'या' तारखेपासून होणार सुरू.या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि रेल्वे वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी उन्नत रेल्वेमार्ग उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर कुर्ला स्थानकाचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. या प्रकल्पात एकूण १,३३९ मीटर लांबीचा उन्नत रेल्वेमार्ग उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे कुर्ला-चुन्नाभट्टीदरम्यान एक नवीन उन्नत स्थानक उभारले जाईल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या परिसरातील रेल्वे वाहतुकीचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलणार आहे..चुन्नाभट्टीकडील बाजू तयारचुन्नाभट्टीकडील बाजूस नवीन टॉवर वॉगन वर्कशॉप उभारण्यात आले आहे. त्यामुळे रॅम्प बांधकामासाठी आवश्यक असलेली जागा पूर्णपणे मोकळी करण्यात आली आहे. दुसऱ्या बाजूस, म्हणजे सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या दिशेनेही जागा तयार आहे. आता दोन्ही बाजूंनी रॅम्प बांधकाम एकाचवेळी सुरू करता येईल. दोन्ही बाजूंवरील अडथळे दूर झाल्यामुळे या प्रकल्पाच्या प्रगतीचा वेग आता वाढेल, असे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..प्रकल्पाची वैशिष्ट्येकुर्ला येथील हा प्रकल्प केवळ पूल बांधणीपुरता मर्यादित नसून, त्यात अनेक महत्त्वाच्या सुविधा समाविष्ट आहेत.उन्नत मार्ग चुन्नाभट्टी स्थानकानंतर सुरू होऊन, टिळकनगर स्थानकाजवळील सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोड क्रॉसओव्हरच्या आधीच मुख्य रेल्वेमार्गाशी मिळणार आहे.नव्या उन्नत कुर्ला स्थानकात तीन फलाट असतील. यापैकी एका फलाटावर पनवेलच्या दिशेला गाडी पलटवण्यासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध असतील. यामुळे कुर्ला-पनवेलदरम्यान शटल सेवा सुरू करणे शक्य होईल.या प्रकल्पात तीन स्वतंत्र ट्रॅक असतील. एक सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या गाड्यांसाठी, दुसरा नवी मुंबईकडे जाणाऱ्यांसाठी आणि तिसरा कुर्ला येथे समाप्त होणाऱ्या गाड्यांसाठी. यामुळे रेल्वे वाहतुकीत गोंधळ कमी होईल आणि वेळेची बचत होईल..Mumbai News: सैदाळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला दिलासा; स्थगितीस उच्च न्यायालयाचा नकार; नेमकं प्रकरण काय? .गर्दी कमी करण्याचा मुख्य उद्देशरेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले, की या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश म्हणजे कुर्ला स्थानकावरील प्रवाशांची गर्दी कमी करणे हे आहे. सध्याच्या अरुंद मार्गांमुळे शेकडो प्रवासी एकाच वेळी प्लॅटफॉर्मवर अडकतात. पावसाळ्यात पाणी साचल्यामुळे आणि पादचारी पुलांवरील ताणामुळे प्रवास अधिक कठीण होतो. नवीन उन्नत मार्गामुळे हे चित्र बदलेल. प्रकल्पात नवीन फूटओव्हर ब्रिज, स्कायवॉक, पादचारी पूल, पाचवी आणि सहावी लाइनचे काम समाविष्ट आहे. पूल पूर्ण झाल्यानंतर प्रवाशांना कोणत्याही फलाटावरून थेट बाहेर पडता येईल. रेल्वेच्या माहितीनुसार, या संरचनेत दुकाने आणि प्रवाशांसाठी अतिरिक्त बसण्याची जागा तयार केली जाणार आहे..उन्नत रेल्वेमार्गाचा आराखडाएकूण लांबी - १,३३९ मीटरसीएसएमटीकडील रॅम्प - ४१३ मीटरमध्यभाग (सपाट भाग) - ५०४ मीटरचुन्नाभट्टीकडील रॅम्प - ४२२ मीटरसध्याचे काम सुरू - ४१० मीटरअंतिम मुदत - डिसेंबर २०२५स्थानकाची वैशिष्ट्ये - नवीन उन्नत स्थानक, तीन फलाट, शटल सेवा, दुकाने, प्रवाशांसाठी अतिरिक्त जागा.कामाची गती आणि नियोजनरेल्वे प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, प्रवाशांना अडथळा न येता काम सुरू राहील. यासाठी सर्व आवश्यक व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत. बहुतांश काम रात्रीच्या वेळी केले जाणार आहे. जुन्या पादचारी पुलांचे पाडकाम सुरू असून, विजेच्या तारा, पाणीपुरवठा आणि दूरसंचार यांसारख्या सुविधांचे स्थलांतरही टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केले जात आहे. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रॅम्प आणि पुलाच्या मुख्य डेकचे बांधकाम सुरू होईल. डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे..प्रवाशांसाठी मोठा फायदाहा प्रकल्प फक्त प्रवाशांच्या सोयीसाठी नाही, तर संपूर्ण रेल्वे वाहतूक व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या पुलामुळे प्रवाशांना गर्दीतून दिलासा मिळेल, हालचाल अधिक सोपी आणि सुरक्षित बनेल, तसेच स्थानकावरील गर्दी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. प्रवाशांना एकाच मार्गावरून विविध फलाटांवर सहज पोहोचता येईल, तसेच शटल गाड्यांची सेवा सुरू झाल्याने प्रवासाचा वेळही वाचेल..Mumbai News: छटपूजेसाठी पालिका सज्ज! मुंबईत ६७ ठिकाणी नियोजन; विविध सुविधा उपलब्ध .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.